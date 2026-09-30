Így lehet ingyen bubizni Budapesten

Közleményük szerint az alkalmazásban vásárolt, érvényes havi, negyedéves vagy éves bérlettel rendelkezők Mol Bubi-kuponokat igényelhetnek, amelyekkel díjmentesen használhatják a klasszikus kerékpárokat. A felhasználók a regisztráció után tíz, egyenként legfeljebb 30 perces utazásra jogosító kupont kapnak.

A negyedéves bérlettel rendelkezők három egymást követő hónapban, az éves bérletesek pedig tizenkét hónapon keresztül kapnak havi kuponcsomagot. A kuponokat a felhasználók e-mailben kapják meg, és a regisztrációtól számítva 30 napig használhatják fel – írták.

A BKK közölte azt is, hogy a Mol Bubi hálózata szeptember közepétől több mint négyszáz új, a kerékpárok felvételére és leadásár szolgáló Mobi-ponttal bővült.

A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további négyszáz Mobi-ponttal egészülhet ki a hálózat.