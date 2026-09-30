A katonák szóltak, hogy ne – Ruszin-Szendi Romulusz az újdörögdi kézigránát-balesetről

Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán jelezte, hogy zárt ülésen tájékoztatta az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságát két, közérdekű ügy részleteiről:

az újdörögdi kézigránát-balesetről és

a csádi katonai misszióról.

Hangsúlyozta, hogy minősített információkat nem hozhat nyilvánosságra, de a felelősség kérdéseiről és a közpénzek felhasználásáról a társadalomnak joga van tudni.

A miniszter kifejtette, hogy az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében feltárt információk szerint

a katonák jelezték: nem javasolják, hogy a kiképzés résztvevőivel éles kézigránátot dobassanak, de a feladatot ennek ellenére végrehajtották.

Hozzátette, hogy az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette, mert álláspontja szerint a feltárt szabályszegések és a bekövetkezett tragédia között nem volt megállapítható a büntetőjogi felelősséghez szükséges közvetlen okozati kapcsolat. Közben azonban az elévülés miatt az érintett emberekkel szemben új eljárás megindítására már nincs lehetőség, vagyis

büntetőjogi felelősségre vonásra ebben a körben már nem kerülhet sor

– mondta Ruszin-Szendi Romulusz, aki szerint ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szakmai, vezetői és politikai felelősség.

Kifejtette, hogy a feltárt információk alapján a szakmai fenntartások ellenére azért kellett végrehajtani a feladatot, mert politikai elvárás volt a program kibővítése és ezen keresztül az önkéntes tartalékos katonai létszám növelése.

„A katonák jelezték a kockázatot, mégis végre kellett hajtaniuk a feladatot. Ez a politikai felelősség lényege. A létszám növelése soha nem írhatja felül az emberi életet és a katonai kiképzés biztonságát. A történteket büntetőjogi értelemben lezárták. A tanulságot azonban nekünk kell levonnunk: ilyen politikai nyomás a jövőben nem kerülhet a katonai szakmai szempontok fölé” – fogalmazott a miniszter.

A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium foglalkoztatja, és minden rendelkezésére álló segítséget megad a rehabilitációhoz – mondta.

A csádi misszióról azt közölte, hogy arra mintegy négymilliárd forint közpénzt költöttek el, de arról, hogy pontosan mire ment el a pénz, csak a bizottság tagjainak számolt be.

„Amikor ismertettem, hogy mi történt és mire ment el ez a pénz, a bizottság tagjainak arcára döbbenet ült ki”

– tette hozzá.

A zárt ülésen ismertetett körülmények alapján az a miniszter álláspontja, hogy Orbán Gáspár családi háttere olyan lehetőséget és állami támogatást biztosított számára, amely nélkül ez a program ebben a formában aligha valósulhatott volna meg. „És csak a szerencsének köszönhetjük, hogy mindebből nem lett katasztrófa” – fűzte hozzá.

Ruszin-Szendi Romulusz rámutatott: a misszió létrehozásáról az Országgyűlés határozatot hozott, jóvá hagyta a többmilliárdos költségek felhasználását, így nincs lehetőség a feljelentésre ebben az ügyben.