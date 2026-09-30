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A francia Michael Olise a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Franciaország-Svédország mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. június 30-án.
Nyitókép: Sarah Yenesel

Michael Olise hosszabbítana a Bayernnél – egy feltétellel

Infostart

Úgy tűnik, Michael Olise kész hosszú távon elkötelezni magát a Bayern München mellett, ám van egy jelentős feltétele. Ragaszkodik egy hatalmas összegű kivásárlási záradék beépítéséhez, számolva a Real Madrid részéről mutatkozó jelentős érdeklődéssel.

A Bayern szeretné új feltételekkel magához láncolni a 24 éves játékost, és a szerződését 2029-ről 2032-ig meghosszabbítani. A bajor óriásklub állítólag jelentős fizetésemelést ajánlott, amellyel évi 14 millió eurós keresete a Harry Kane és Jamal Musiala szintjét jelentő 25 milliós kategóriába emelkedne.

A kedvező ajánlat ellenére a francia támadó stábja késlelteti a megállapodást. A Bild értesülései szerint Olise csak akkor írja alá a szerződést, ha az tartalmaz egy körülbelül 170 millió euró értékű kivásárlási záradékot, így biztosítva, hogy a jövőjét illetően ő tartsa a kezében az irányítást.

Az Olise megtartására irányuló törekvést a szezon szenzációs kezdete is indokolja: a játékos mindössze hét mérkőzésen már 12 gólhoz járult hozzá. Kiemelkedő formája arra késztette Karl-Heinz Rummeniggét, a Bayern felügyelőbizottsági tagját, hogy nyilvánosan is kommentálja a helyzetet. A tapasztalt vezető elismerte, hogy a szélső megtartása kiemelt cél a német klubnál.

„Olise szerződése 2029-ig szól – nyilatkozta Rummenigge. – Előbb-utóbb a klubnak le kell ülnie vele, és megfelelő ajánlatot kell tennie. Kivételes képességű játékos a posztján.”

Olise tud a Real Madrid érdeklődéséről. A L'Équipe értesülései szerint a támadó honfitársaival, Kylian Mbappéval és Aurélien Tchouaménivel is egyeztetett a spanyol fővárosba való költözésről.

Mivel jelenlegi szerződése nem tartalmaz kivásárlási záradékot, a Bayern képes volt megakadályozni bármilyen nyári távozást. Bár mind a Real Madrid, mind Max Eberl, a Bayern sportigazgatója cáfolta az átigazolási pletykákat, a játékos egyértelműen biztosítékot szeretne arra az esetre, ha a Fehérek hivatalos ajánlatot tennének érte.

A tárgyalások során a szélsőnél van az összes ütőkártya. Amióta 2024-ben 45 millió fontért a Crystal Palace-tól a Bayernhez igazolt, nagy formában játszik, és történelmi jelentőségű világbajnoki szereplést tudhat maga mögött – többek között megdöntötte Pelé régóta fennálló gólpasszrekordját.

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Kezdőlap    Sport    Michael Olise hosszabbítana a Bayernnél – egy feltétellel

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