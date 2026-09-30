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2026. szeptember 30. szerda Jeromos
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A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója – a napi forgalmi terheléshez igazodva – szeptember 30-án, szerdán és október 1-jén, csütörtökön a Váralagutat, a Lánchidat és a Zielinski hidat mossa.
Nyitókép: Budapesti Közművek/FKF

Erre figyeljen, ha éjszaka Budapesten autózik

Infostart

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója – a napi forgalmi terheléshez igazodva – szeptember 30-án, szerdán és október 1-jén, csütörtökön a Váralagutat, a Lánchidat és a Zielinski hidat mossa.

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2026. évi őszi hídmosási program részeként, a napi forgalmi terheléshez igazodva,

  • ·szeptember 30-án (szerdán) éjszaka 23.30 és hajnal 4.30 között a Váralagutat,
  • október 1-én (csütörtök) éjszaka 23:30-tól a városligeti Zielinski hidat, 23:30 és 4:30 között a Lánchidat mossák kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel, néhány órás ideiglenes zárás mellett.

A munkálatok az éjszakai buszjáratokat nem érintik, azok a megszokott útvonalon és menetrendben közlekednek.

Az éjszakai munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel, környezetkímélő tisztítószerrel, nagynyomású, vizes technológiával megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat is. A Budapesti Közművek ezúton kéri a fővárosban közlekedőket, hogy vigyázzanak a közterületeken dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

A társaság továbbá kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett szerda éjszakai néhány órás időszakban a Váralagút helyett válasszanak más útvonalat – olvasható a Budapesti Közművek sajtóközleményében.

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
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