Erre figyeljen, ha éjszaka Budapesten autózik

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2026. évi őszi hídmosási program részeként, a napi forgalmi terheléshez igazodva,

·szeptember 30-án (szerdán) éjszaka 23.30 és hajnal 4.30 között a Váralagutat,

október 1-én (csütörtök) éjszaka 23:30-tól a városligeti Zielinski hidat, 23:30 és 4:30 között a Lánchidat mossák kézi és gépi erővel, környezetkímélő tisztítószerrel, néhány órás ideiglenes zárás mellett.

A munkálatok az éjszakai buszjáratokat nem érintik, azok a megszokott útvonalon és menetrendben közlekednek.

Az éjszakai munkák részei az éves, előre tervezett köztisztasági feladatoknak, amelyek során a Budapesti Közművek évi két alkalommal, tavasszal és ősszel, környezetkímélő tisztítószerrel, nagynyomású, vizes technológiával megtisztítja Budapest kiemelt forgalmú hidjait és a Váralagutat is. A Budapesti Közművek ezúton kéri a fővárosban közlekedőket, hogy vigyázzanak a közterületeken dolgozó, közfeladatot ellátó munkatársaikra.

A társaság továbbá kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett szerda éjszakai néhány órás időszakban a Váralagút helyett válasszanak más útvonalat – olvasható a Budapesti Közművek sajtóközleményében.