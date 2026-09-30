A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Magyar Péter posztolt

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája – közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH).

Bozó Gergő úgy fogalmazott, hogy a bíróságban a korrupciós bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja kapcsán nem merült fel kétely, ezért az NVVH indítványa alapján 30 napra elrendelték a gyanúsított letartóztatását.

A bíróság azzal indokolta a döntést, hogy a bizonyítási eljárás sérthetetlensége elsődleges érdek. Vagyis az, hogy az eljárásba később kerülő személyek a vallomásukat szabadon, külső befolyástól mentesen tehessék meg. A bizonyítási eljárás sértetlenségét kizárólag a terhelt kommunikációjának teljes ellenőrzés alatt tartásával lehet biztosítani.

Erre figyelemmel pedig a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget. A bíróság arra figyelemmel is szükségesnek tartotta a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését, mert a nyomozás kezdeti szakaszban van, a továbbiakban a tanúkihallgatások, esetleg újabb gyanúsítások várhatóak, ezekre sor kerülhet – tette hozzá.

A végzése nem végleges, azzal szemben a gyanúsított, valamint a védője fellebbezést jelentett be. Erről másodfokon a Fővárosi Törvényszék iratok alapján fog határozni

– mondta Bozó Gergő.

A Fővárosi Törvényszék közleményben azt tudatta: a védő kérte az indítvány elutasítását, másodlagosan pedig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta és óvadékot is felajánlott. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét tekintettel arra, hogy a gyanúsított őrizetbe vétele előbb történt, mint a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló országgyűlési döntés Magyar Közlönyben történő közzététele.

A bíróság a döntésének indokolásában kiemelte, hogy az őrizetbe vétel jogszerűségét nem vizsgálja és a gyanúsítotti kihallgatás már a parlamenti döntés közzététele után történt, így a terhelt eljárásban való részvétele jogszerű.

Bozó Gergő kérdésre válaszolva még azt közölte, hogy

a gyanúsított tett vallomást a tárgyalás során.

Az NVVH szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy letartóztatási ülést tartott a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjának bírója hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott büntetőügyben.

A ügyészi indítvány Seszták Miklós országgyűlési képviselő, egykori fejlesztési miniszter letartóztatására irányult, a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Emlékeztettek arra, hogy az NVVH nyomozati elnökhelyettese szeptember 28-án hozott határozatot ennek a büntetőügynek a saját hatáskörbe vonásáról. Az NVVH folytatja a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók – olvasható a hivatal közleményében.

Az MTI helyszínen lévő tudósítója azt közölte:

Tasnády Katalin, az NVVH helyettes vezetője távozott a Budai Központi Kerületi Bíróság épületéből.

A vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettese tett indítványt az Országgyűlés elnökénél Seszták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Az Országgyűlés hétfőn határozott a volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséről.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást és ennek részeként kezdeményezte szeptember 22-én Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A főügyészség akkor azt írta, Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő - 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter – ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a KNYF.

A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja a politikusnak. A kérdéses cégcsoport 2015 és 2018 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amellyel összefüggésben több mint egymilliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek – írta a főügyészség.

Közlésük szerint mindezeken túl a volt fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott.

A politikus cselekménye hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak.

Mint az üggyel kapcsolatban Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon szerda délben megjegyezte, 1990 óta először tartóztattak le volt minisztert, „12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú”.

Magyar Péter zárásul ezt írta: „Lobogjon a Tisztítótűz!”