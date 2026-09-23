Kormányalakítási kísérlet – az RMDSZ-szel is tárgyalt Siegfried Muresan román miniszterelnök-jelölt

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a találkozó után elmondta: a májusban ellenzékbe vonult Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatása nélkül a Muresan mögé felsorakozott Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) és RMDSZ-nek jelenleg nincs többsége, de „már nem esedékes”, hogy Muresan visszaadja mandátumát, és az RMDSZ kitart Muresan mellett, aki eltökélt abban, hogy bizalmi szavazást kér a parlamenttől kormánya összetétele és programja számára.

Az RMDSZ-elnöke szerint mindenképpen nyitva kell hagyni a párbeszéd lehetőségét a PSD-vel, mert a párbeszédre akkor is szükség lesz, ha a Muresan-kabinet nem fogja megkapni a beiktatásához szükséges többséget.

„Nem kell mindenben egyetérteni, de nem szabad a párbeszéd lehetőségét kizárni, mert akár átmegy ez a kormány, akár megbukik a jövő héten a szavazáson, a következő nap ugyanezek az emberek fognak a parlamentben ülni, ugyanezek az erőviszonyok lesznek, és ugyanezeknek az embereknek kellene megoldást találniuk” – érvelt Kelemen Hunor.

A szerdai megbeszélésen egy olyan kormányprogramról egyeztettek, amely két évre tervez, amely nem tartalmaz megszorításokat, és amely a következő időszakra a hiány csökkentése mellett egy gazdaságélénkítő irányt is adna – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Szerinte elkerülhetetlen a gazdasági növekedésre koncentrálni, az RMDSZ a nyugdíjak 2027-től bevezetendő emeléséhez is ragaszkodik és olyan kiemelkedő gazdasági ágazatok támogatásához, amelyek az energiaszektorhoz, élelmiszeriparhoz, mezőgazdasághoz, idegenforgalomhoz kapcsolódnak.

A kormány szerkezetéről, a tárcák elosztásáról és a miniszterek névsoráról még nem tárgyaltak

– tette hozzá. Sorin Grindeanu, a bukaresti Európa-barát kormánykoalícióból májusban kilépett és a Bolojan-kormányt szélsőjobboldali segítséggel megbuktató PSD elnöke hétfőn közölte: pártja nem hajlandó bizalmat szavazni a kormányalakítással megbízott Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő kabinetjének, mivel nem járulhat hozzá Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök „elhibázott gazdaságpolitikáját” folytatásához.

Romániát május óta ügyvivő kormány vezeti, miután a PSD-PNL-USR-RMDSZ részvételével tavaly júniusban alakult nagykoalíció legnagyobb pártja, a PSD megvonta a bizalmat a szerinte együttműködésre képtelen Ilie Bolojan (PNL) miniszterelnöktől.

Miután a koalícióból történt kilépésével a PSD nem tudta Bolojant lemondásra kényszeríteni, szélsőjobboldali segítséggel megbuktatta az immár hárompárti (PNL-USR-RMDSZ) kormányt.

A korábbi Európa-barát nagykoalíció pártjai elvileg elhatárolódnak attól, hogy a parlamentben több mint 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobboldali pártokkal közösen alakítsanak kormányt, de az egymást kölcsönösen támadó jobb- (PNL-USR) és baloldali (PSD) pártok képtelenek a szélsőjobb nélküli kormánytöbbséget összehozni.

Nicusor Dan államfő Siegfried Muresan előtt másik két miniszterelnök-jelöltnek adott kormányalakítási megbízást, de egyiküknek sem sikerült megszereznie a beiktatásához szükséges parlamenti többséget. Ha a bukaresti törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.