ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.89
usd:
322.26
bux:
146829.1
2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: elindult a Fidesz oldalán az „ÁVH-figyelő”

Infostart / MTI

Elindult a Fidesz oldalán az „ÁVH-figyelő” – közölte az ellenzéki párt elnöke szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, a Tisza-kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állította fel az „ÁVH-t”.

„Kommunista módszerek és újkommunista tempó. Az ÁVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek.

„Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban” – írta Orbán Viktor.

A Fidesz oldalára vezető linket kommentben osztotta meg a volt miniszterelnök. A felületen elérhető tartalom a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra koncentrál.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: elindult a Fidesz oldalán az „ÁVH-figyelő”

orbán viktor

tisza-kormány

nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.30. szerda, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Terjed az AI az online vásárlásoknál is Magyarországon

Terjed az AI az online vásárlásoknál is Magyarországon

A magyarok számára az online vásárlás a mindennapok részévé vált, a felnőtt lakosság többsége ugyanis legalább havonta rendel valamit az internetről. Bár a döntéseknél továbbra is az ár a legmeghatározóbb tényező, a kényelmes fizetés, a csomagautomaták használata és a megbízhatóság ma már alapelvárás. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a vásárlás előtti tájékozódásban, ám az új technológiákkal szembeni teljes bizalom kiépülése még várat magára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés! Ingyenes ajándékot kap rengeteg budapesti: mutatjuk, kik jogosultak

Itt a bejelentés! Ingyenes ajándékot kap rengeteg budapesti: mutatjuk, kik jogosultak

Havi tíz alkalommal, alkalmanként legfeljebb fél órán keresztül díjmentesen használhatják a MOL Bubi kerékpárokat azok, akik legalább 30 napos, érvényes bérlettel rendelkeznek.

BBC
Business Sport Travel Science
One of the five men arrested near RAF Fairford called 999 himself

One of the five men arrested near RAF Fairford called 999 himself

He made the call almost an hour before a farmer also called police after seeing men in balaclavas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 30. 10:29
Jogerős ítélet született Antifa-ügyben
2026. szeptember 30. 09:56
Erre figyeljen, ha éjszaka Budapesten autózik
×
×