Orbán Viktor: elindult a Fidesz oldalán az „ÁVH-figyelő”

Orbán Viktor azt írta, a Tisza-kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állította fel az „ÁVH-t”.

„Kommunista módszerek és újkommunista tempó. Az ÁVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet” – fogalmazott Orbán Viktor.

Hozzátette, mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek.

„Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban” – írta Orbán Viktor.

A Fidesz oldalára vezető linket kommentben osztotta meg a volt miniszterelnök. A felületen elérhető tartalom a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra koncentrál.