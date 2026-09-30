Cristiano Ronaldo megsértődött, nem edzett a többiekkel

C. Ronaldo kedden kihagyta a válogatott edzését, és inkább visszatért a csapat szállodájába, hogy az edzőteremben végezzen munkát.

Miközben a keret elfoglalta szállását a svédországi Malmőben – amely csak alig egy órányira van a következő mérkőzés színhelyétől, Koppenhágától –, Ronaldo magára irányította a portugál sajtó érdeklődését. Fél órával az edzés kezdete előtt megjelent az Eleda Stadion pályáján, váltott néhány szót Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal, majd úgy döntött, visszatér a szállodába.

Jesus az edzést követően röviden kitért a beszélgetésre. „Minden nap, minden percben beszélek Cristiano Ronaldóval” – mondta.

A portugál sportsajtó kedd este arról számolt be, hogy az edző és Ronaldo rendkívüli megbeszélést tartott. A helyzet komolyságát jelzi, hogy Pedro Proença, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke átütemezte programját, hogy meglátogassa a felnőtt válogatottat, és megpróbálja kezelni a kettejük közötti válságot.

A portugál O Jogo nevű napilap megerősítette a várakozásokat: az En-Naszr játékosa mélységesen csalódott volt, miután Jesus 30 perc játékidőt ígért neki, ám a csatár végül csak bemelegítés céljából állt fel a kispadról. Ez feldühítette a sztárt.

Az A Bola napilap arról számolt be, hogy az ügy rendeződött. „Lapunk információi szerint a szövetségi kapitány és a csapatkapitány közötti beszélgetés jól sikerült, pozitív benyomást keltett, és várhatóan enyhíti a Norvégia elleni mérkőzés óta fennálló feszültséget” – írták.

A Record hasonló hangvételt ütött meg: a többiekhez hasonlóan nyugodtabb helyzetről számolt be, és nem említett semmilyen büntetést a játékos számára. „A csapatkapitány és az edző kedd este négyszemközt beszélt egymással, és megállapodásra jutottak a Norvégia elleni mérkőzés körüli vitás kérdésben” – közölte a lap.

A Futebol weboldal szintén beszámolt az esetről, de élesebb hangvételt alkalmazott. Jesus és Cristiano Ronaldo kedd este ismét egyeztetett egymással egy malmői szállodában, és a kettejük viszonyát övező légkör érezhetően lenyugodott.

A portál beszámolója szerint a legutóbbi személyes találkozó hozzájárult a feszültség oldásához. Egyesek szerint enyhült a vita heve, mások viszont úgy vélik, túlzás lenne azt állítani, hogy az ügy lezárult. Az azonban biztos, hogy a vitákkal és feszültséggel teli napot követően közelebb kerültek egymáshoz.

Akár nyugodtabb a helyzet, akár nem, Pedro Proença tartotta magát ahhoz az elhatározásához, hogy előrehozza koppenhágai útját. A szövetség elnöke késő este indult el Lisszabonból, és szerdán kétoldalú megbeszélést folytat majd Jesussal és Cristiano Ronaldóval.