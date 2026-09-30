Az államfő visszadobta az egészségügyi törvénymódosítást

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Az államfő „kifejezetten egyetért” a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével. Ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni – áll a közleményben.

Az egészségügyi ellátórendszer biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés előírása a lehető legészszerűbb átmeneti rendelkezések mellett történjen. Szükségtelen adminisztratív korlátozások ne vezethessenek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elveszítik a szakmagyakorláshoz való jogukat, és kiesnek az egészségügyi ellátórendszerből – szögezik le.

Baka András arra kérte az Országgyűlést, hogy a törvényt észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból – közölték.