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Külföldi hallgatók oktatása a Semmelweis Egyetemen.
Nyitókép: Semmelweis Egyetem

A világ legjobb egyetemei között a Semmelweis

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A Times Higher Education legfrissebb világrangsora (THE World University Ranking 2027) szerint a Semmelweis Egyetem jelentősen előrelépett: immár a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye között szerepel, a 247. helyen. Ezzel a Semmelweis hazai és kelet-közép-európai régiós szinten is a legmagasabbra rangsorolt egyetemmé vált.

Megjelent a Times Higher Education (THE) legfrissebb, felsőoktatási intézményeket rangsoroló listája, a World University Ranking (WUR) 2027, ami a világ több mint húszezer felsőoktatási intézménye közül a legjobb 2200 egyetemet értékeli.

A Semmelweis Egyetem eszerint jelentősen előrelépett: míg tavaly a top 300 között szerepelt (a 272. helyen), idén immár a világ 250 legjobbja között tartják számon, a 247. pozícióban – olvasható az egyetem honlapján.

Times Higher Education

A brit székhelyű Times Higher Education a világ egyik legrégibb és legelismertebb globális egyetemi rangsora. Öt terület mutatóit elemezve rangsorolja a világ egyetemeit, ezek az oktatás (pl. oktatási reputáció), a kutatási környezet (pl. kutatási reputáció, kutatási bevétel és produktivitás), a kutatások minősége (pl. idézettség), az ipari bevételek (pl. a szabadalmakban megjelenő egyetemi hivatkozások) és a nemzetközi orientáció (pl. nemzetközi hallgatók száma, nemzetközi együttműködésben született cikkek). A lista 118 ország több mint 2200 egyetemét rangsorolja.

A Semmelweis az öt indikátorból kettőben is jelentősen előrelépett, egy továbbiban pedig a pozícióját megőrizve növelte pontszámát. A legelőkelőbb helyen ezúttal a kutatások minőségét (Research quality, a kutatások szakterületi idézettsége) illetően rangsorolják: ebben az indikátorban a világon a 166. legjobbnak számít.

A második legjobb eredményt az oktatás (Teaching) indikátorcsoportban érte el: itt a 242. helyre rangsorolták. Összességében az egyetem minden indikátorcsoportban bekerült a legjobbnak értékelt 25 százalékba.

Ez a kiemelkedő eredmény elsősorban a Semmelweis Egyetemet jellemző szinergizmusnak köszönhető: olyan orvos- és egészségtudományi egyetem vagyunk, amelyet tudományosan is meghatározó klinikai struktúra vesz körül – értékelte az eredményeket honlapunknak dr. Merkely Béla rektor.

„Hármas tevékenységünk, az oktatás, a betegellátás és a tudomány-innováció egymást erősítik, és mindegyik fókuszában az áll, hogy betegeink a lehető legjobb ellátást kapják. Ennek érdekében újítottuk meg kurrikulumunkat a még inkább gyakorlatorientált oktatást előtérbe helyezve, ennek köszönhetően tudunk újabb és újabb, jelentős megfigyeléseket végezni és ezért születnek itt évről évre kiemelkedő tudományos eredmények” – mondta.

A rektor szerint az előrelépés a tudományos teljesítmény további javulása mellett az egyetem erős nemzetközi beágyazottságának is köszönhető: a Semmelweis a világ egyik legnemzetközibb egyeteme, csaknem 16 ezer hallgatójának több mint harmada külföldi, akik a világ közel 130 országából érkeztek.

A nemzetközi hallgatók száma folyamatosan emelkedik, idén a korábbiakhoz képest csaknem 40 százalékkal többen jelentkeztek az angol nyelvű képzésre, ami mintegy háromszoros túljelentkezést jelent az általános orvosképzés tekintetében. Olyan, a világ élvonalába számító intézményekhez fűzi együttműködés a Semmelweist, mint a Karolinska Intézet, a Mayo Klinika, az Oxford és a Heidelbergi Egyetem, vagy éppen a Szingapúri Nemzeti Egyetem és a Harvard Egyetem, amellyel immár negyedik alkalommal indult el a közös posztgraduális képzési program.

Dr. Ferdinandy Péter, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese szerint az egyetem előrelépése a nemzetközi rangsorokban megkérdőjelezhetetlen teljesítmény. A THE év elején kiadott szakterületi listáján a Semmelweis saját diszciplínájában, azaz orvostudományban és egészségügyben már a top 200-ban szerepel; míg a ShanghaiRanking friss szakterületi listáján gyógyszertudományokban a világ 50 legjobbja között van, klinikai orvostudomány, fogorvostudomány és orvosi technológia terén pedig a top 200-ban.

„Egy olyan, nemzetközi szinten is unikálisnak tekinthető struktúra állt össze a Semmelweis Egyetemen, amelynek köszönhetően érezhetően fejlődni tud a felsőoktatási rangsorokban. Ezt a teljesítményt az elméleti és transzlációs kutatás bázisán a klinikum hozza. Továbbra is az az elsődleges cél, hogy a kutatások minél hamarabb közvetlenül a betegágyak mellett hasznosuljanak” – emelte ki dr. Ferdinandy Péter.

A rektorhelyettes szerint a rangsorokon való előrelépés végső soron szintén azt szolgálja, hogy a Semmelweis Egyetemen még kiválóbb orvos- és egészségügyi szakembereket képezzenek, akik még hatékonyabban láthatják el a pácienseket.

Magyar egyetemek közül az Óbudai Egyetem a 601-800. közötti helyen, a Debreceni Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a 801-1000. helyen, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem a 1001-1200. közötti pozícióban, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az 1201-1500. közötti helyen, míg a Széchenyi István Egyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az 1501 feletti tartományban található.

A kelet-közép-európai régióban a Semmelweis Egyetem a legmagasabban rangsorolt intézménynek számít,

az észt Tartui Egyetem a 301-350., a cseh Károly Egyetem a 401-500., míg a lengyel Wrocław Medical University és Jagelló Egyetem az 501-600. közötti tartományban található.

Az idei rangsor első három helyét az Oxfordi Egyetem, a Massachusetts Institute of Technology (MIT), valamint holtversenyben a Princeton Egyetem és a Stanford Egyetem szerezte meg.

Csütörtök 18 órától az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz Hermann Péter, az egyetem rektorhelyettese. Tartson velünk!

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