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A FlyDubai diszkont légitársaság repülõgépe a Dubai Nemzetközi Repülõtéren 2026. szepember 30-án. A FlyDubai Dubajból Tel-Avivba tartó járata egy vészjelzés után útvonalat változtatott, majd biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában. Mint késõbb kiderült a pilóták közötti összetûzés okozta az irányváltoztatást.
Nyitókép: MTI/AP

Szabadesés, vér – Bejelentést tett az utasok drámai beszámolói után Benjámin Netanjahu

Infostart

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közlése szerint egy Izraelbe tartó járat pilótája megkéselt egy másik pilótát, és „látszólag megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon”.

Mint arról az Infostart is beszámolt, vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában.

A FlyDubai járata kevesebb mint két perc alatt 17 000 lábnyit (5200 métert) zuhant az incidens miatt.

Az utasok beszámolóiból drámai jelenetek sora bontakozott ki.

„A feleségem éppen akkor a pilótafülke közelében állt, mert az egyik lányunk a mosdóban volt. Hirtelen kiabálást hallott a pilótafülkéből, szólt egy tartalék pilótának, hogy gyorsan menjen be a pilótafülkébe, és nézze meg, mi történt” – mesélte az egyik utas, Cvika Manesz.

„Én és még két izraeli férfi bementünk a pilótafülkébe, és ártalmatlanná tettük a terroristát. Hatalmas csoda volt. A repülőgép már szabadesésbe kezdett, de sikerült stabilizálni. A gépen tartózkodó orvos ellátta a sérült pilótát, akit kórházba szállítottak” – tette hozzá.

„Egy anya, aki a lánya mellett várakozott a mosdónál, meglátta, mi történik a pilótafülkében, és rémületében sikoltozni kezdett.

Három-öt srác berontott a pilótafülkébe, ártalmatlanná tették a terroristát, és elkezdték ellátni a sérültet”

– mesélte a történtekről a Dalia Spiegel nevű utas a Haárec című újságnak.

Egy Adam nevű utas úgy emlékezett, hogy felszólították az utasokat, hogy gyűrjék le a pilótát. „Néhány izraeli srác felugrott” – mondta, hozzátéve, hogy a repülőgép légiutas-kísérői nem működtek megfelelően. „De miután az izraeli srácok átvették az irányítást, sikerült stabilizálniuk a repülőgépet – közölte. – Három-négy ember 180 embert mentett meg”.

Az ügyben megszólalt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, a BBC szerint közölve, hogy az eddigi információik szerint az egyik pilóta megkéselte a másikat, és „láthatóan megpróbálta elérni, hogy a gép lezuhanjon”. Beszélt az egyik izraeli utassal, aki beszámolt arról, hogyan „kezdett pörögni és süllyedni a gép”.

Az utas elmesélte neki, hogy

„valahogyan sikerült bejutnia a pilótafülkébe a személyzet egyik tagjával, és közösen legyűrték a késelést elkövető pilótát, miközben az a repülőgép rendszereinek szabotálására tett kísérletet”.

Netanjahu elmondása szerint a személyzet egy másik tagja „belépett a pilótafülkébe, és sikerült stabilizálnia a gépet”.

A miniszterelnök méltatta azokat a „hősöket”, akik „számos életet mentettek meg, és megelőztek egy súlyos katasztrófát”.

Egy újabb közleményben a FlyDubai azt írta, hogy a gépet „sikeresen biztosította” a fedélzeten tartózkodó, szolgálaton kívüli személyzet, akik „más útvonalra terelték a gépet, és biztonságosan leszálltak vele a tabuki repülőtéren”.

A légitársaság tájékoztatása szerint a támadás indítéka egyelőre ismeretlen, az ügyben hivatalos vizsgálat folyik.

Netanjahu szerint

a késelést elkövető pilótát letartóztatták,

és a szaúd-arábiai hatóságok hallgatják ki. Számos rendkívüli tanúvallomás látott napvilágot; ezek egyike egy olyan utastól származik, aki elmondta: „szörnyű sikoltozást hallott az egész gépen”, mielőtt „három-öt férfi berontott a pilótafülkébe”, és ártalmatlanította a támadót.

A két pilóta vitája verekedéssé fajult, és percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire. Az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre a vészjelzést követően. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később landolt.

A Flydubai légitársaság járata az Egyesült Arab Emírségekből a Ben-Gurion repülőtérre tartott, fedélzetén 174 utassal, köztük 27 gyermekkel. A repülőgép repülési magassága jelentősen csökkent, mielőtt Jordánia közelébe ért, és visszafordult Szaúd-Arábia irányába.

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Kezdőlap    Külföld    Szabadesés, vér – Bejelentést tett az utasok drámai beszámolói után Benjámin Netanjahu

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