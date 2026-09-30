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Nyitókép: Franco Tognarini

Csillagbébik – Este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!

Infostart / InfoRádió

Ma csodálatos égi jelenség lesz megfigyelhető az esti égbolton: a fogyó Hold és a Fiastyúk csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza ajánlotta az eseményt az InfoRádió hallgatóinak figyelmébe.

A keleti horizont közelében a Hold és a Fiastyúk – vagy más néven Plejádok – nyílt csillaghalmaz nagyon közel fog látszódni egymáshoz, együtt fognak állni.

Mint az InfoRádió Fockter Zoltántól, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagászától megtudta, este 8 tájékán kitakarásmentes keleti horizontnál, ha van egy távcsövünk vagy egy binokulárunk, akkor láthatjuk a Holdat és a Fiastyúk csillagait egymáshoz nagyon-nagyon közel, aztán ahogy megyünk előre az este folyamán, körülbelül 9 órakor már 10 fokos magasságban fog tündökölni ez a Hold–Fiastyúk-együttállás.

Ekkor már, ha fényszennyezésmentes helyen vagyunk és jó rálátásunk van szintén a keleti horizont térségére, nincsenek fák, nagy épületek, akár már szabad szemmel is láthatják az élesebb szeműek a Fiastyúk egy-két fényesebb csillagát, viszont a binokulár vagy a távcső használata így is ajánlott, ha ezt az együttállást teljes pompájában akarjuk megnézni. Éjfél körül pedig meg már 38 fokos magasságban fog tündökölni, bár ahogy így megyünk előre az este folyamán, maga a Hold és a Fiastyúk egyre távolabbra fog kerülni az égen.

Amire koncentrálni kell, az egy csillagcsoport a Hold közelében, kvázi csirkék a tyúk, vagyis kis csillagok egy nagyobb körül; elmosódott kis csillagfelhőnek tűnik majd az égen.

„Mivel most a Hold elég fényes lesz, 80 százalékos a megvilágítottsága, ezért a Hold fénye el fogja nyomni a Fiastyúkét, ezért hangsúlyoznám a távcső fontosságát. Viszont maga a Fiastyúk, ha éppen tényleg jó helyen vagyunk, távol a városi fényektől, nem egy teliholdközeli állapotban vagyunk, halványabb csillagfelhőcskének tűnik az égen, a hét fényesebb csillagot még szabad szemmel is lehet látni” – mondta el Fockter Zoltán.

Ez egyébként egy 3000 csillagból álló, körülbelül 400 fényévre lévő nyílt csillaghalmaz. Az, hogy nyílt halmaz, azt jelenti, hogy

ezek a csillagok még gravitációsan lazán kapcsolatban vannak, és együtt róják közösen útjukat a galaxisunkban, a Tejútrendszerben, nemrég születtek,

fiatal csillagok, még kissé kapcsolatban vannak egymással. Aztán ahogy az idő telik, majd el fognak távolodni egymástól, ahogy itt telnek majd az évmilliók és az évmilliárdok.

Aki tehát családi házban lakik, javasolja, vonuljon hátra az udvarba, vagy olyan parkba menjen, ahol kevesebb az utcai lámpa, mert akkor jobban lehet látni nemcsak ezt az együttállást, hanem magát az egész égboltot, kelet felé kell nézni este 8 és éjfél között, 9 óra környékén lesz már annyira látványos, hogy valamit talán szabad szemmel is láthatunk belőle. A későbbi időpont választása talán azért ideális, mert már messzebb van egymástól a Hold és a Fiastyúk, nem nyomja el előbbi az utóbbi fényét.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban is lesz program ezzel kapcsolatban, de már telt házas, de hasonló együttállások lesznek még a közeli jövőben, érdemes tájékozódni a csillagvizsgáló honlapján. Október végén, illetve decemberben is lesz hasonló, jövő év elején is; az a jó Fockter Zoltán szerint a Fiastyúkban, hogy a Bika csillagkép területén van, és közel van ahhoz a síkhoz az égbolton, ahol a bolygók is mozognak, és viszonylag gyakran vannak ilyen együttállások az év folyamán a Fiastyúkkal. A 400 fényév pedig kozmikus értelemben nem is olyan nagy távolság.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Tudomány    Csillagbébik – Este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!

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Csillagcsibék, este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!

Ma csodálatos égi jelenség lesz megfigyelhető az esti égbolton: a fogyó Hold és a Fiastyúk csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza ajánlotta az eseményt az InfoRádió hallgatóinak figyelmébe.
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