Sikolyok és vér a pilótafülkében: horrorba fordult a Tel-Avivba tartó repülőút

Az izraeli utasok kaotikus és pánikba torkolló jelenetekről számoltak be, a repülőgép zuhanásáról, a kinyitott ajtajú pilótafülkében látható vérről, valamint arról, hogy az egyik pilótát megkéselték. A beszámolók szerint néhány izraeli utas segített a személyzetnek megfékezni egy támadót.

„Sikolyokat hallottunk a gépen. Aztán kinyitották a pilótafülkét, rengeteg vért láttunk, valaki megkéselte a pilótát. Volt itt egy orvos és egy ápoló, akik elsősegélyt nyújtottak a pilótának. Az izraeliek az ott tartózkodó személyzettel együtt ártalmatlanná tették a késelőt, kényszerleszállást hajtottunk végre. Voltak olyan pillanatok is, amikor azt hittük, hogy nem éljük túl ezt a helyzetet” – közölte a i24NEWS -al a gép Mirjam nevű utasa.

Izraelben géprablástól tartottak, miután a repülőgép a 7500-as kódot adta le, amely gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez. A katonai rádió jelentése szerint azonban a pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, és az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot.

A két pilóta vitája verekedéssé fajult, és percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire. Az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre a vészjelzést követően. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később landolt..

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt tartott. A Flydubai légitársaság járata az Egyesült Arab Emírségekből a Ben-Gurion repülőtérre tartott, fedélzetén 174 utassal, köztük 27 gyermekkel. A repülőgép jelentősen csökkentette repülési magasságát, mielőtt Jordánia közelébe ért, és visszafordult Szaúd-Arábia irányába.