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Nyitókép: Walter Geiersperger/Getty Images

Sikolyok és vér a pilótafülkében: horrorba fordult a Tel-Avivba tartó repülőút

Infostart / MTI

Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott. A pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, a repülőgép pedig biztonságosan leszállt Szaúd-Arábiában – jelentette a katonai rádió.

Az izraeli utasok kaotikus és pánikba torkolló jelenetekről számoltak be, a repülőgép zuhanásáról, a kinyitott ajtajú pilótafülkében látható vérről, valamint arról, hogy az egyik pilótát megkéselték. A beszámolók szerint néhány izraeli utas segített a személyzetnek megfékezni egy támadót.

„Sikolyokat hallottunk a gépen. Aztán kinyitották a pilótafülkét, rengeteg vért láttunk, valaki megkéselte a pilótát. Volt itt egy orvos és egy ápoló, akik elsősegélyt nyújtottak a pilótának. Az izraeliek az ott tartózkodó személyzettel együtt ártalmatlanná tették a késelőt, kényszerleszállást hajtottunk végre. Voltak olyan pillanatok is, amikor azt hittük, hogy nem éljük túl ezt a helyzetet” – közölte a i24NEWS -al a gép Mirjam nevű utasa.

Izraelben géprablástól tartottak, miután a repülőgép a 7500-as kódot adta le, amely gépeltérítést vagy jogellenes beavatkozást jelez. A katonai rádió jelentése szerint azonban a pilóták közötti összetűzés okozta az irányváltoztatást, és az egyik pilóta tévedésből nyomta meg a vészjelző gombot.

A két pilóta vitája verekedéssé fajult, és percekig nem válaszoltak a földi irányítás jelzéseire. Az izraeli légierő vadászgépeket küldött a helyszínre a vészjelzést követően. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabuk repülőtér közelében észlelték, ahol később landolt..

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt tartott. A Flydubai légitársaság járata az Egyesült Arab Emírségekből a Ben-Gurion repülőtérre tartott, fedélzetén 174 utassal, köztük 27 gyermekkel. A repülőgép jelentősen csökkentette repülési magasságát, mielőtt Jordánia közelébe ért, és visszafordult Szaúd-Arábia irányába.

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Kezdőlap    Külföld    Sikolyok és vér a pilótafülkében: horrorba fordult a Tel-Avivba tartó repülőút

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

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Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
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