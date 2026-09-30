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Egy bírói kalapács és egy Juszticia-szobor, az igazságszolgáltatás jelképei.
Nyitókép: Unsplash

Kekva – elutasította hat magyar egyetem keresetét az EU bírósága

Infostart / MTI

Az Európai Unió Törvényszéke szerdán kihirdetett ítéletében elutasította azon hat magyar egyetem kereseteit, amelyek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) vagy az ilyen alapítványok által fenntartott jogi személyek uniós költségvetésből való finanszírozásának tilalma ellen irányulnak.

(Cikkünk frissül.)

Az Európai Unió luxembourgi székhelyű törvényszéke ítéletében egyebek mellett megállapította, hogy az uniós tanács hatáskörrel rendelkezett a hat magyar egyetem által megtámadott rendelkezés elfogadására, ugyanis a költségvetés megállapítására és végrehajtására vonatkozó kizárólagos hatáskörét gyakorolta, nem pedig az oktatás és a kutatás területén fennálló hatáskörét.

Továbbá, az uniós tanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy egyes tagállamok tekintetében, többek között a jogállamiság elveinek megsértése esetén ideiglenesen felfüggessze az olyan programokra vonatkozó költségvetésének végrehajtását, mint az Erasmus+ és a Horizont Európa.

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Kezdőlap    Külföld    Kekva – elutasította hat magyar egyetem keresetét az EU bírósága

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
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