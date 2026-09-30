Kekva – elutasította hat magyar egyetem keresetét az EU bírósága

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Az Európai Unió luxembourgi székhelyű törvényszéke ítéletében egyebek mellett megállapította, hogy az uniós tanács hatáskörrel rendelkezett a hat magyar egyetem által megtámadott rendelkezés elfogadására, ugyanis a költségvetés megállapítására és végrehajtására vonatkozó kizárólagos hatáskörét gyakorolta, nem pedig az oktatás és a kutatás területén fennálló hatáskörét.

Továbbá, az uniós tanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy egyes tagállamok tekintetében, többek között a jogállamiság elveinek megsértése esetén ideiglenesen felfüggessze az olyan programokra vonatkozó költségvetésének végrehajtását, mint az Erasmus+ és a Horizont Európa.