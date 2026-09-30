Nyilvánosságra hozták a 2010-es kormányülések összefoglalóit

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Közölték: a dokumentumok hivatalos feljegyzések arról, milyen ügyekkel foglalkozott a második Orbán-kormány a megalakulása utáni első hónapokban.

A kormányzati kommunikáció közlése szerint a következő hónapokban nyilvánosságra hozzák az Orbán-kormányok üléseinek összefoglalóit, azok nemzetbiztonsági átvilágítása után. A magyar embereknek évek múltán is joguk van megismerni egyes döntések hátterét – indokolták a döntést.

Magyar Péter közösségi oldalán reagált arra, hogy a nyilvánosságra kerültek az Orbán-kormány 2010-es kormányüléseinek összefoglalói. „Az ügyészségi iratokból most már hivatalosan is kiderült, hogy az Orbán-kormány egy gazdasági-politikai maffia volt. Magyarul bűnszervezet. Nemsokára kiderül, hogy a maffiózók meddig tartják be az omertát, a hallgatás törvényét…” – fogalmazott a kormányfő.