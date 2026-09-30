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BAKU, AZERBAIJAN - SEPTEMBER 26: Esteban Ocon of France and Haas F1 Team answers questions in the TV media pen during the F1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit on September 26, 2026 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Jayce Illman/Getty Images)
Nyitókép: Photo by Jayce Illman/Getty Images

Forma-1: újabb pilóta távozik

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szezon végén távozik a Haas Forma-1-es istállótól Esteban Ocon, de a francia versenyző jelezte, ez még nem jelenti F1-es pályafutásának lezárását.

A 30 éves pilóta a múlt héten már utalást tett távozására, amikor egy nyilatkozatban úgy fogalmazott, jövőre „bizonyosan szabadon elérhető” lesz.

Szerdán az Instagramon Ocon azt írta, felemelt fejjel hagyja ott a jelenlegi csapatát, s büszke arra a teljesítményre, amit „nem mindig a legkönnyebb körülmények között” nyújtott, és amelyet a saját hatáskörén túlmutató tényezők is befolyásoltak.

Változatlanul motivált és sikerre éhes vagyok, ezért ez még biztosan nem az F1-es pályafutásom végét jelenti” – jelentette ki.

Ocon múlt szombaton nyolcadik volt az Azeri Nagydíjon, de az idén ez csupán a harmadik alkalom volt, amikor az első 10-ben sikerült zárnia. Jelenleg hét pontja van, miközben brit csapattársának, Oliver Bearmannak 20.

A francia versenyző 2016-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, 195 nagydíjon indult, négyszer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét pedig 2021-ben, a Hungaroringen aratta az Alpine-nal.

A Haas szintén megerősítette Ocon távozását, arról ugyanakkor még semmit nem közölt, hogy ki lesz a francia pilóta utódja a következő idényben.

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