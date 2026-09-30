Forma-1: újabb pilóta távozik

A 30 éves pilóta a múlt héten már utalást tett távozására, amikor egy nyilatkozatban úgy fogalmazott, jövőre „bizonyosan szabadon elérhető” lesz.

Szerdán az Instagramon Ocon azt írta, felemelt fejjel hagyja ott a jelenlegi csapatát, s büszke arra a teljesítményre, amit „nem mindig a legkönnyebb körülmények között” nyújtott, és amelyet a saját hatáskörén túlmutató tényezők is befolyásoltak.

Változatlanul motivált és sikerre éhes vagyok, ezért ez még biztosan nem az F1-es pályafutásom végét jelenti” – jelentette ki.

Ocon múlt szombaton nyolcadik volt az Azeri Nagydíjon, de az idén ez csupán a harmadik alkalom volt, amikor az első 10-ben sikerült zárnia. Jelenleg hét pontja van, miközben brit csapattársának, Oliver Bearmannak 20.

A francia versenyző 2016-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, 195 nagydíjon indult, négyszer volt dobogós, egyetlen futamgyőzelmét pedig 2021-ben, a Hungaroringen aratta az Alpine-nal.

A Haas szintén megerősítette Ocon távozását, arról ugyanakkor még semmit nem közölt, hogy ki lesz a francia pilóta utódja a következő idényben.