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Változások jönnek a sportújságíró-szervezetben – az új elnök elmondta a részleteket az InfoRádióban

Infostart / InfoRádió

El kell távolítani a szervezetet a pártpolitikától, és szembe kell nézni a mesterséges intelligencia kihívásával – mondta az InfoRádióban Borsány-Gyenes András, a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke, aki több női sportújságírót szeretne a szakmába, és tagrevíziót hajtana végre, amelynek során az új típusú médiaplatformok szereplőit is bevonná.

Új elnök vezeti a Magyar Sportújságírók Szövetségét. Borsány-Gyenes András azt a Szöllősi Györgyöt váltja a pozícióban, aki 2015 óta vezette a szakmai szervezetet, ám idén nyáron előbb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene és az általa vezetett elnökséggel szemben, majd augusztusban Szöllősi György és az elnökség önszántából mondott le. Borsány-Gyenes Andrást, aki hosszú évek óta szereplője a sportmédiának, óriási szavazattöbbséggel, mindössze egy tartózkodás és két nem szavazat mellett választotta meg a testület a következő öt évre. Jelenleg a Network4 Media Group tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója.

„A Nemzeti Sportnál kezdtem újságíróként dolgozni a nemzetközi rovatban, aztán dolgoztam a brit médiapiacon a Sky Sportsnak és a Sky Newsnak. Az én vezetésemmel indult a Sport TV, a Sport 1 és a Sport 2, és a mostani portfóliónkban is vannak sportcsatornák, az Aréna 4 és a Match 4, és közben még belefért a román és a magyar DIGI Sport csatornák elindítása is” – mondta szakmai életútjáról Borsány-Gyenes András az InfoRádióban.

„A lakitelki rendkívüli közgyűlés alatt és után kerestek meg többen. Akkor volt egy visszahívási kísérlet Szöllősi György elnök úrral szemben, és többen is mondták, hogy bennem látják azt az integráló személyt, aki képes helyrebillenteni ezeket a megtépázott viszonyokat. Aztán mivel egy jó kéthetes intervallumon belül egyre többen kerestek, úgy éreztem, hogy érdemes fontolóra vennem, bár korábban nem volt rám jellemző, hogy nagyon kerestem volna az ilyen pozíciókat” – fogalmazott megválasztása körülményeiről.

A kérdésre, hogy hogyan látja a magyar sportújságíró szakma jelenlegi helyzetét, illetve milyen helyzetben van az MSÚSZ, a Magyar Sportújságírók Szövetsége, azt mondta:

„a szövetség, és ez köszönhető az előző vezetőségnek, soha annyi pénzből nem gazdálkodhatott, mint az elmúlt kicsit több mintt tíz évben. Ugyanakkor túl közel ment a politikához, ami szerintem hiba egy szakmai szervezettől”

– fogalmazott. Hozzátette: az egyik fontos célkitűzésük, hogy szigorúan szakmai alapon, pártpolitikától mentesen szeretnék a szervezetet működtetni. A másik pedig az, hogy a piacon is rendkívül sok a kihívás, amivel szembe kell nézni – és ami most az egész társadalmunkat, a világ összességét érinti, az a mesterséges intelligencia megjelenése.

A kérdésre, hogy melyek azok a kérdéskörök, területek, amikhez mindenképpen már az elején hozzá fognak nyúlni, amiben változásra van szükség, azt mondta: az MSÚSZ egy szakmai szervezet, és a legfontosabb, hogy hatékony érdekérvényesítője legyen azoknak az újságíróknak, tagoknak, akik úgy döntenek, hogy belépnek a szervezetbe.

„Az elsődleges feladatunk, hogy távol vigyük a pártpolitikától a szövetséget. A második pedig, hogy megerősítsük a tagságunkat, a bázisunkat”

– fogalmazott, hozzátéve: „többekkel beszéltem, ha úgy tetszik, körbepillantottam a piacon, és azt hallottam, hogy az aktív sportújságírói körből maximum 20 százalék lehet, aki jelen pillanatban tagja ennek a szervezetnek. Meg kell őket keresnünk, meg kell őket győznünk arról, hogy érdemes a szervezet tagjának lenni, mert közösen vagyunk igazán erősek és leszünk képesek hatékonyabb érdekképviseletre. Tehát nagyon fontos, hogy megerősítsük a tagságot, és végrehajtsunk egyfajta tagrevíziót is, és akik evidens módon nem tagjai, vagy nem indokoltan tagjai ennek a szervezetnek, azokkal ezt megpróbáljuk kulturált keretek között egyeztetni” – mondta.

Szeretnék, ha tag lenne minden olyan sportújságíró, aki kreatív tevékenységgel egyedi tartalmat hoz létre, függetlenül attól, hogy milyen platformon. És kifejezetten szeretnék a sorainkban tudni azokat is, akik rendszeres blogokat működtetnek, hoznak létre, mert ők eddig egy külön világot képviseltek – tette hozzá.

Jónak tartja az előző elnökség működéséből a Nagy Béla-programot és a Csillag Imre-ösztöndíjprogramot, illetve a különböző híres elismeréseket, amelyek összegszerűségükben is jelentősek voltak és létrejöttükben is. Ezeket a programokat szeretnék folytatni, sőt idővel szeretnék, hogyha több pénzt is tudnának fordítani rájuk. Az elsődleges vállalásuk az, hogy legalább annyit fognak a következő évben is költeni rájuk, mint az előzőben, de Borsány-Gyenes András szerint

kifejezett céljuk, hogy több forrást osszanak szét a kollégák között, transzparens módon, pályázaton keresztül, egyértelmű döntési szisztémában.

Elmondása szerint az is feladat, ami korábban talán kevésbé volt fontos a szervezet életében, hogy képzéseket, átképzéseket biztosítsanak a kollégák számára, hiszen változnak a fogyasztói szokások, és ehhez a sportújságírók közösségének is alkalmazkodnia kell.

Fontosnak tartja, hogy az Év sportolója gálát mindig magas színvonalon rendezte meg az előző vezetőség. Szeretnék ezt a presztízst, jelentőséget megtartani, de kiemelte: keresik a költséghatékonyabb megoldásokat a megvalósítására.

Kérdés, hogy akár a képzések szintjén, akár a munkalehetőségek terén hogyan szeretnék megszólítani a fiatal sportújságírókat.

„Fontos lépés lesz, amit szeretnénk végrehajtani, hogy az alapszabály módosításán keresztül plusz bizottságokat hozunk létre. Ezek egyike lesz az Ifjúsági és Innovációs Bizottság, ami kifejezetten azzal a céllal születik majd meg, hogy kapcsolatban legyen, párbeszédet folytasson a fiatal kollégákkal, felkarolja őket, és segítse a működésüket, boldogulásukat. De szeretnénk egy női bizottságot is létrehozni, azt szintén

fontosnak tartom, hogy a sportújságíráson belül is egyre nagyobb teret tudjanak nyerni a hölgyek.

És kifejezetten lényeges az a szempont is, hogy a világon valamennyi magyar sportújságíró otthona szeretnénk lenni. E tekintetben nagyon hasznos volt az összmagyar bizottság. Ugyanakkor a Magyarországon belüli regionalizmust is szeretnénk újra életre kelteni, tehát nemcsak egy Budapest központú szervezeten gondolkodunk, hanem kifejezetten szeretnénk szorosan együttműködni a vidéken dolgozó kollégákkal is, és természetesen az összmagyar bizottságon és az elnökség szintjén is a határon túli magyar kollégáinkkal is” – mondta el Borsány-Gyenes András, Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Pintér Dániel készítette.

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Kezdőlap    Sport    Változások jönnek a sportújságíró-szervezetben – az új elnök elmondta a részleteket az InfoRádióban

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Változások jönnek a sportújságíró-szervezetben – az új elnök elmondta a részleteket az InfoRádióban

Változások jönnek a sportújságíró-szervezetben – az új elnök elmondta a részleteket az InfoRádióban
El kell távolítani a szervezetet a pártpolitikától, és szembe kell nézni a mesterséges intelligencia kihívásával – mondta az InfoRádióban Borsány-Gyenes András, a Magyar Sportújságírók Szövetségének új elnöke, aki több női sportújságírót szeretne a szakmába, és tagrevíziót hajtana végre, amelynek során az új típusú médiaplatformok szereplőit is bevonná.
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