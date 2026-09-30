2014 óta nem látott katonai helyzet Irakban

„Az utolsó koalíciós erők távozása az erbíli légitámaszpontról a katonai misszió sikeres lezárását jelenti” – olvasható a minisztérium közleményében, amelyben egyúttal hozzátették: a további biztonsági fenyegetések megoldása, beleértve az Iszlám Állam terrorszervezet alvó sejtjeinek felszámolását, mostantól az iraki biztonsági erők felelőssége, noha Washington továbbra is támogatást nyújt a hírszerzés és célzott képzés terén.

Sean Parnell, a Pentagon szóvivője azt mondta, a kivonulás rendben zajlott.

„Az Egyesült Államok kiáll az erős és szuverén Irak mellett, amely biztosítja határait, védi népét és kész mélyíteni vele kereskedelmi, diplomáciai és biztonsáégi együttműködését” – tette hozzá.

Ali al-Zaidi iraki kormányfő az esemény alkalmából kiadott közleményében úgy vélte, a kivonulás új fejezetet nyit Irak történelmében, Kászim al-Arádzsi iraki nemzetbiztonsági tanácsadó pedig fontos mérföldkőnek nevezte a csapatok távozását, és leszögezte: értékelik és elismerik a „baráti és testvéri népekből álló” nemzetközi koalíció Irakért végzett munkáját.

Bagdad már korábban bejelentette, hogy a csapatkivonás napját és a rá következő napot munkaszünetté nyilvánítja.

Az Egyesült Államok csapatai 2003-ban vonultak be először Irakba, ahol véget vetettek Szaddám Husszein diktatúrájának. Ezt követően 2011-ben kivonultak, majd 2014-ben, az iraki kormány kérésére visszatértek, hogy – nemzetközi koalíció élén – segítsék az iraki erőket az Iszlám Állam elleni küzdelemben.

Washington és Bagdad végül 2024-ben állapodott meg a végleges és teljes csapatkivonásról.