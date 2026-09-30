Eldobja a várat a MÁV is

Hegyi Zsolt a videóban elmondta: a bérleteknek csak a nevük változik meg.

Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele – hangsúlyozta.

Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap - jelezte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Az Országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.