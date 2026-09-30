ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.24
usd:
322.57
bux:
145781.39
2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bérletvásárlás automatánál.
Nyitókép: MÁV-csoport

Eldobja a várat a MÁV is

Infostart / MTI

Október 1-jétől Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt a videóban elmondta: a bérleteknek csak a nevük változik meg.

Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele – hangsúlyozta.

Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap - jelezte a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Az Országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Eldobja a várat a MÁV is

máv

megyebérlet

hegyi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Csillagcsibék, este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!

Csillagcsibék, este 8 után mindenki nézzen laposan kelet felé!

Ma csodálatos égi jelenség lesz megfigyelhető az esti égbolton: a fogyó Hold és a Fiastyúk csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. Fockter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza ajánlotta az eseményt az InfoRádió hallgatóinak figyelmébe.
A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő előzetes letartóztatásba helyezése ügyében posztolt a miniszterelnök. A volt miniszter a Volánbusz-ügyben érintett, egy hónapra zárják el. Fellebbezést nyújtottak be.
 

Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

Hankó Balázs megszólalt, Orbán Viktor közvetítette

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.30. szerda, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig

Magyarország időjárása: ez vár ránk csütörtök estig

Míg Európa nyugati partvidékét viharos széllel és kiadós esőzésekkel kísért hidegfront érte el, addig a Kárpát-medencében továbbra is az ilyenkor megszokottnál melegebb, napos őszi idő uralkodik. Hazánkban csütörtök éjfélig folytatódik a csapadékmentes időjárás, a nappali felmelegedés pedig akár a 26 fokot is elérheti, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek maradnak - jelentette a Hungaromet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már látszik a fordulat az időjárásban: véget ér az indián nyár, végre csapadék is jöhet

Már látszik a fordulat az időjárásban: véget ér az indián nyár, végre csapadék is jöhet

A jövő héten véget ér a térségünket napok óta uraló meleg, száraz időszak, mivel leépül a kellemes őszi időt biztosító anticiklon, és csapadékot hozó frontok érik el a Kárpát-medencét.

BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel-bound plane

Netanyahu says pilot arrested after stabbing another pilot and apparently trying to crash Israel-bound plane

The Israeli PM commends the "heroes" who helped "stabilise the aircraft" as passengers describe intervening to stop the violent cockpit attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 30. 16:52
Így lehet ingyen bubizni Budapesten
2026. szeptember 30. 16:07
Végső búcsút vettek Deák Bill Gyula énekestől – fotók
×
×