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Ilie Bolojan beszél a román képviselõház és szenátus együttes ülésén Bukarestben 2025. június 23-án. A kétkamarás román parlament bizalmat szavazott a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részvételével megalakult, Ilie Bolojan miniszterelnök (PNL) vezette koalíciós kormánynak.
Nyitókép: MTI/Baranyi Ildikó

Román miniszterelnök-jelölt: a kormány beiktatása vagy előrehozott választások között kell választaniuk

Infostart / MTI

A bukaresti parlament törvényhozóinak az új kormány beiktatása és az előrehozott választások között kell választaniuk, amikor a kabinet bizalmi szavazásra a parlament elé járul - mondta a kormányalakítással megbízott Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő pénteken.

A Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozó, a jelenlegi ügyvivő kormányt alkotó jobbközép pártok támogatását élvező politikus arra utalt, hogy az államfő feloszlathatja a parlamentet, amennyiben a törvényhozók elutasítják az új kormány beiktatását.

Muresan leszögezte: nem fogja visszaadni mandátumát. Szerinte a korábbi Európa-barát nagykoalícióból májusban kilépett és a több mint négy hónapja tartó kormányválságot előidéző Szociáldemokrata Pártnak (PSD) kell tisztáznia: európai elkötelezettségű kormányt akar-e, vagy megerősíti partnerségét a szélsőjobboldallal.

Muresan kifejtette: először a leendő kormányprogram prioritásait akarja összeállítani az őt támogató Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szakértőivel, majd a szükséges parlamenti támogatás megszerzése érdekében a prioritáslista alapján először a (nem magyar) nemzeti kisebbségek 17 tagú frakciójával, utána pedig a PSD-vel akar tárgyalni.

A miniszterelnök-jelölt kijelentette: nem fog szavazatokat kérni a parlament második legnagyobb frakciójával rendelkező szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetségtől (AUR), de nincs ráhatása arra, hogy az egyes törvényhozók hogyan voksolnak a bizalmi szavazáson. Azt ígérte: nem fogja "eltorzítani" a kormányprogramot azért, hogy az Európa-ellenes pártok kegyeit keresse.

Romániát május óta ügyvivő kormány vezeti, miután a PSD-PNL-USR-RMDSZ részvételével tavaly júniusban alakult nagykoalíció legnagyobb pártja, a PSD megvonta a bizalmat a szerinte együttműködésre képtelen Ilie Bolojan (PNL) miniszterelnöktől. Miután a koalícióból történt kilépésével a PSD nem tudta Bolojant lemondásra kényszeríteni, szélsőjobboldali segítséggel megbuktatta az immár hárompárti (PNL-USR-RMDSZ) kormányt.

A korábbi Európa-barát nagykoalíció pártjai elhatárolódnak attól, hogy a parlamentben több mint 30 százalékos súlyt képviselő szélsőjobboldali pártokkal közösen alakítsanak kormányt, de az egymást kölcsönösen támadó jobb- (PNL-USR) és baloldali (PSD) pártok képtelenek a szélsőjobb nélküli kormánytöbbséget összehozni.

Nicusor Dan román államfő csütörtökön jelentette be, hogy a PNL-USR-RMDSZ által a posztra korábban javasolt Siegfried Muresant kéri fel kormányalakításra, miután a két korábbi miniszterelnök-jelölt nem tudta megszerezni a beiktatásához szükséges parlamenti többséget. A kormányalakítási megbízásról szóló elnöki rendelet az államfő szerint hétfőn fog megjelenni a hivatalos közlönyben. A miniszterelnök-jelöltnek attól számítva tíz napja lesz arra, hogy bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől kormánya névsora és programja számára.

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Kezdőlap    Külföld    Román miniszterelnök-jelölt: a kormány beiktatása vagy előrehozott választások között kell választaniuk

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Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Az olajárak csökkenése és a technológiai részvények erősödése javította a hangulatot a világ tőzsdéin, az amerikai tőzsdék csütörtökön emelkedéssel fejezték be a napot, ez húzta felfelé péntek reggel az ázsiai piacokat is. A Brent ára már a harmadik egymást követő kereskedési napon esik, ami enyhítette az inflációs és kötvénypiaci aggodalmakat, az amerikai tízéves hozam ismét 5 százalék alá került. Az amerikai tőzsdék vegyesen zártak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

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