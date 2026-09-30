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Nyitókép: Pixabay

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Ferenc

Infostart / MTI

Tragikus hirtelenséggel, közúti balesetben elhunyt Nagy Ferenc Karádi-díjas cirkuszművész, a Recirquel Társulat tagja.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hétfőn tragikus hirtelenséggel, közúti balesetben elhunyt Nagy Ferenc, Karádi-díjas cirkuszművész, társulatunk szeretett tagja” – olvasható a Recirquel Társulat szerdai Facebook-bejegyzésében.

Mint írják, személyében a hazai és a nemzetközi cirkuszművészet egy kiemelkedő alkotót, kivételesen karizmatikus és meghatározó művészt veszített el. „Feri nemcsak szakmai tudásával és rendkívüli színpadi jelenlétével, hanem személyiségével is maradandó nyomot hagyott mindazokban, akik együtt dolgozhattak vele, és akik ismerték őt. Hiánya fájdalmas és pótolhatatlan veszteség társulatunk, kollégái, barátai, a cirkuszművészeti közösség és mindannyiunk számára”.

Kegyeleti okokból a csütörtöki és pénteki Walk My World előadások elmaradnak. A Recirquel társulat a most szombat esti Walk My World előadásán gyászszünettel emlékezik meg Nagy Ferencről. Október 25-i előadását pedig a művész emlékének ajánlja, annak teljes jegybevételével a gyászoló családot támogatja. „Feri emlékét szeretettel és örökké őrizzük. Őszinte részvétünket fejezzük ki Feri családjának és mindazoknak, akik szerették őt” – írja a Recirquel Társulat.

Nagy Ferenc 2008-ban végzett az Állami Artistaképző Intézetben, rhönrád szakon. Pályafutására nagy hatással volt Kováts Tibor balettművész, akire mentorként tekintett – írja a Fidelio.

Az elmúlt évek során szinte a világ összes országába eljutott, és számos cirkuszi és varietéprodukcióban dolgozott. Pályája egyik legmeghatározóbb állomásának a németországi Flic-Flac cirkuszt tartotta. Művészi munkáját több rangos szakmai elismeréssel díjazták, köztük a Porond ifjú csillaga díjjal, a Karádi Béla- és a Hortobágyi Károly-díjjal, valamint ezüstérmet nyert a 8. Albacetei Nemzetközi Cirkuszfesztiválon.

2025 óta volt a Recirquel Társulat tagja, Jupiter istent alakította a Walk My World című előadásban.

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Kezdőlap    Kultúra    Tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Ferenc

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