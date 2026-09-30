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Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek a washingtoni Fehér Házban 2026. szeptember 28-án. Trump bejelentette, hogy15 milliárd dollárból létesítenének acélgyárat Iowában a Mesabi Metallics vállalattal, amely nemrégiben nyitotta meg Minnesota elsõ új vasércbányáját 50 év után. Az elnök ezt az Egyesült Államok történetének legnagyobb acélgyárának nevezte.
Nyitókép: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash

Trump összehívta a techóriásokat

Infostart / MTI

Önkéntes megállapodást írt alá helyi idő szerint kedden Donald Trump amerikai elnök a legnagyobb amerikai techvállalatok vezetőivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések belső felülvizsgálatáról és annak független külső ellenőrzéséről.

Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón azt mondta: „erkölcsileg kötelező” megállapodásról van szó.

A megegyezést Dario Amodei, az Anthropic, Sundar Pichai, a Google, Mark Zuckerberg, a Meta, Greg Brockman, az OpenAI, Jensen Huang, a Nvidia és Elon Musk, az xAI-t magában foglaló SpaceX vezetője írta alá az amerikai elnökkel. A megállapodás, amelyről Trump a Truth Social oldalán adott hírt kedd este, a techcégek által önkéntesen vállalt, a belső önellenőrzést szolgáló lépéseket fogalmazza meg, de megnyitja a lehetőséget akár egy jövőbeli törvényi szabályozás előtt is.

Az aláíró cégek vállalják, hogy „erőteljes belső felülvizsgálatot” vezetnek be, és külső független partnerrel ellenőriztetik, hogy ez a belső felülvizsgálat jól működik-e. Létrehoznak továbbá egy-egy bizottságot az igazgatósági tanácsukon belül, hogy értékeljék a vizsgálatok eredményeit.

Trump az újságírók előtt ismételten méltatta a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatok vezetőit amiatt, hogy egy „hihetetlen növekedést” generáló technológián dolgoznak. Az elnök azt javasolta, nevezzenek ki egy nagyjából tízfős bizottságot „az egész vállalkozás ellenőrzésére”.

A részt vevő vállalatok több száz milliárd dollárt költenek a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítésére, egyebek mellett azokra az adatközpontokra is, amelyek az utóbbi időben egyre több bírálatot váltottak ki az Egyesült Államokban.

Trump úgy nyilatkozott: úgy látja, az adatközpontok „egyre népszerűbbek”. Hozzátette, ha megmarad a társadalmi ellenkezés, akkor ezek a központok kénytelenek lesznek külföldre költözni.

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