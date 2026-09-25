ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.93
usd:
320.94
bux:
151558.2
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Újabb román kísérlet kormányalakításra, az RMDSZ három miniszterrel venne részt

Infostart / MTI

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) három miniszterrel venne részt a Siegfried Muresan miniszterelnök-jelölt által javasolt bukaresti kormányban, amely a jövő héten járul bizalmi szavazásra a parlament elé – közölte a szövetség pénteken, a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) ülését követően.

A SZÁT meghozta a formális döntést arról, hogy az RMDSZ részt vesz az eddigi koalíciós partnereivel – a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR) – közösen alakítandó új kormányban, és megszavazza a kabinet beiktatását.

„Romániának teljes jogkörrel rendelkező, működőképes kormányra van szüksége, amely képes döntéseket hozni, elfogadni a következő időszak költségvetését, és végrehajtani az ország előtt álló legfontosabb feladatokat. A felelős politika ebben a helyzetben azt jelenti, hogy minden parlamenti párt világosan vállalja a saját döntését” – indokolta döntését a szövetség.

A SZÁT közleménye leszögezte: az RMDSZ támogatja Siegfried Muresan (PNL) miniszterelnök-jelöltet, a koalíciós partnerekkel közösen kialakított programot, és vállalja a rá eső kormányzati munkát.

  • A fejlesztési minisztérium élére az RMDSZ a tárcát eddig is vezető Cseke Attilát,
  • a kulturális minisztérium élére Ötvös Koppány Bulcsú kulturális államtitkárt javasolta.
  • A mezőgazdasági minisztérium élére a tárcát jelenleg ügyvivőként irányító Tánczos Barnát javasolták, aki továbbra is miniszterelnök-helyettesként venne részt az új kormány munkájában.

Muresan azt követően teszi közzé a miniszterjelöltek teljes névsorát, hogy a kabinetben részt vevő másik két párt is jóváhagyja javaslatait. A kormánynévsort ezt követően a kormányprogrammal együtt a parlament elé terjesztik. A miniszterelnök pénteken megerősítette, hogy a leendő kabinetnek három miniszterelnök-helyettese lesz - a három kormánypárt részéről egy-egy -, és mindhárman minisztériumot is irányítanak majd.

Muresan pénteken Nicusor Dan államfőnek is bemutatta kormányprogramját.

Romániát május óta ügyvivő kormány vezeti, miután a tavaly júniusban alakult Európa-barát nagykoalíció legnagyobb pártja, a Szociáldemokrata Párt (PSD) megvonta a bizalmat a szerinte együttműködésre képtelen Ilie Bolojan (PNL) miniszterelnöktől.

Miután a koalícióból történt kilépésével a PSD nem tudta Bolojant lemondásra kényszeríteni, szélsőjobboldali segítséggel megbuktatta az immár hárompárti (PNL-USR-RMDSZ) kormányt.

Nicusor Dan államfő Siegfried Muresan előtt másik két miniszterelnök-jelöltnek adott kormányalakítási megbízást, de egyiküknek sem sikerült megszereznie a beiktatásához szükséges parlamenti többséget. A PSD több ízben jelezte: Siegfried Muresan néppárti EP-képviselő kabinetjének sem hajlandó bizalmat szavazni, mivel nem járulhat hozzá Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök „elhibázott gazdaságpolitikájának” folytatásához.

Ha a bukaresti törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Újabb román kísérlet kormányalakításra, az RMDSZ három miniszterrel venne részt

rmdsz

románia

bukarest

kormányalakítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ránk is támad hamarosan az amerikai lakáshitel-drágulás

Ránk is támad hamarosan az amerikai lakáshitel-drágulás
Két év után újra lélektani küszöböt lépett át az amerikai jelzáloghitelek kamata. Az, hogy meghaladja a 7 százalékot, fékezi az ingatlanpiacot, a vásárlási kedvet és így az amerikai gazdaságot. Közben erősödik a dollár, ami világszerte drágulást okoz. Továbbá, a kamat megugrása az félidős választásokra is kihathat.
VIDEÓ
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyba

Tisza-kormány: mentőöv jöhet Budapestnek, fordulat állt be a magyar-ukrán viszonyba

Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ-héten többször találkozott ukrán partnerével, és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit - közölte a Külügyminisztérium. Eközben közel lehet a megállapodás Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről: Karácsony Gergely szerint heteken belül megegyezhet a főváros és a kormány. Közben tovább gyűrűzik az azbesztbotrány, Kőszegen az egészségügyi irányértéket sokszorosan meghaladó szennyezettséget mértek. Pénteken elindult a Bayer Construct csődeljárása, és megnyíltak a pályázatok a szakképzési centrumok megújuló főigazgatói posztjaira. A parlament hétfői rendkívüli ülésén a legfőbb ügyész megválasztása és négy politikus mentelmi ügye kerülhet napirendre. Pénteken is percről percre tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat a hétvégi időjárásban: nappal kellemes meleg jön, de a hajnalok keményen odacsapnak

Óriási fordulat a hétvégi időjárásban: nappal kellemes meleg jön, de a hajnalok keményen odacsapnak

A csapadékmentes, kora őszi időjárás legalább egy hétig határozza majd meg a mindennapokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Man City found guilty of majority of 115 financial rule breaches - sources tell BBC

Reaction as sources tell BBC Sport that Man City have been found guilty of breaking the majority of financial rules they were accused of breaching.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 16:39
Merénylettel fenyegették meg Robert Ficót és a szlovák főügyészt
2026. szeptember 25. 16:26
Túrázás közben szörnyethalt a nő a veszélyes hegycsúcson
×
×