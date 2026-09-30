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Nyitókép: bgton/Getty Images

KSH: gyengébb volt turisztikai szempontból az augusztus, mint a tavalyi

Infostart / MTI

A külföldi és a belföldi vendégek és eltöltött vendégéjszakák száma is csökkent 2025 azonos időszakával összevetve – ezzel együtt az árbevétel is visszaesett.

Augusztusban a turisztikai szálláshelyeken csaknem 2,6 millió vendég 6,9 millió vendégéjszakát töltött el, ezzel a vendégek száma 7,3, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 8,1 százalékkal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken.

A vendégek 68 százaléka kereskedelmi szálláshelyekre érkezett, ahol számuk 2,8 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 15 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 2,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal alacsonyabb volt a 2025. augusztusinál.

Az 1,4 millió belföldi vendég közel 3,9 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 933 ezer vendéget és 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 66 százalékát szállodák fogadták, ahol számuk 3,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 3,9 százalékkal elmaradt a 2025. augusztusitól. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Bük-Sárvár turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (6,7 százalékkal), a leginkább pedig a Mátra-Bükk térségben csökkent (6,3 százalékkal). Budapesten 8,1 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 3,6 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,3 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 14, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal visszaesett 2025 augusztusához képest.

A turisztikai szálláshelyekre érkezett közel 1,2 millió külföldi vendég csaknem 3,1 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 824 ezer vendéget és 2,0 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek háromnegyedét szállodák fogadták, ahol számuk 0,1 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 29 százalékkal elmaradt a 2025. augusztusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva mindegyik turisztikai térségben csökkent, a legerőteljesebben Szegeden és térségében (21 százalékkal). Budapesten 15, a Balatonnál 14 százalékkal visszaesett a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 35 621 turisztikai szálláshely, ezen belül 2945 kereskedelmi, illetve 32 676 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1034 szálloda és 1129 panzió volt nyitva augusztus egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 151,9 milliárd forint volt, folyó áron 5,8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 0,4 százalékkal többet, közel 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Január-augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,0 százalékkal nagyobb, a külföldieké 2,9 százalékkal kisebb (közel 7,0 millió, illetve 6,4 millió) volt az előző év azonos időszakinál.

Ebben az időszakban a turisztikai szálláshelyeken 0,9 százalékkal kevesebb, összesen csaknem 13,4 millió vendéget regisztráltak.

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Kezdőlap    Gazdaság    KSH: gyengébb volt turisztikai szempontból az augusztus, mint a tavalyi

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