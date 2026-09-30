16,3 milliárd profitot termelt az OPUS az első félévben

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán nyilvánosságra hozott gyorsjelentés szerint az üzemi eredmény 11,4 milliárd forinttal, 35,1 százalékkal, az adózás előtti eredmény 9,4 milliárdforinttal, 28,7 százalékkal, az adózott eredmény 4,9 milliárd forinttal, 23,2 százalékkal csökkent a múlt év azonos időszakához viszonyítva.

Közleményük szerint a konszolidált nemzetközi számviteli elvek (IFRS) szerinti beszámoló alapján a saját tőke mérlegfőösszeghez viszonyított aránya enyhén javult 2026 első félévében. A BÉT-en közölt adatok szerint a mérlegfőösszeg 52,2 milliárd forinttal, 5,1 százalékkal 965,9 milliárd forintra, míg a saját tőke 4,3 százalékkal, 16,7 milliárd forinttal 376,1 milliárd forintra esett vissza.

Az OPUS-csoport 2026. első féléves teljesítménye stabil és eredményes gazdálkodást mutatott, 212 milliárd forintos árbevétel és 45,7 milliárd forintos kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) mutatóval – írták a közleményben, míg a gyorsjelentés szerint a féléves árbevétel 21,6, az EBITDA 10,5 milliárd forinttal lett kisebb a tavalyinál.

A pénzügyi műveletek eredménye a teljes félévet tekintve jelentősen meghaladta a 2025. évi bázisidőszak értékét. A konszolidált pénzügyi eredmény 2026 első félévének végére elérte a 2,18 milliárd forintot a tavalyi 145,4 millióval szemben.

A közleményben ismertették: az energetika szegmens 94,13 milliárd forint összes működési bevételt ért el 2026 első hat hónapjában. Az EBITDA 36,45 milliárd forintot tett ki hat hónap alatt.

Az építőipar szegmens az előre tervezett kisebb projektszámmal működött január-júniusban. A bevételek így is 37,85 milliárd forintot tettek ki, míg az EBITDA 810 millió forint, az adózott eredmény pedig 213 millió forint lett.

Az élelmiszeripar szegmens 2026 első félévében 58,41 milliárd forint összes működési bevételt realizált. Az üzemi nyereség 1,78 milliárd forint lett az egy évvel korábbi 330 millió forintos veszteséggel szemben. Az EBITDA 5,70 milliárd forint volt hat hónap alatt.

A turizmus szegmens 2026 első félévében tovább javította piaci és pénzügyi teljesítményét. Az összes működési bevétel 24,38 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi eredmény 840 millió forintra nőtt, az EBITDA pedig 2,82 milliárd forintot ért el. Az adózott eredmény 1,12 milliárd forintot tett ki, ez több mint ötszöröse az egy évvel korábbi értéknek – áll a jelentésben.

A társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója, részvényeinek árfolyama az utóbbi egy évben 267 és 578 forint között változott.