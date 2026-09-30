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Nyitókép: slobo/Getty Images

32 új név bukkant fel a leggazdagabb magyarok között

Infostart

Harminckét új név szerepel a Forbes magazin száz leggazdagabb magyart felsoroló, legfrissebb Gazdaglistáján, melynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll – közölte az MTI-vel szerdán a Forbes Magyarország.

A közlemény emlékeztet: a Forbes októberi számában olvasható Gazdaglista a legutóbbi lezárt, tehát a 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolókból készült.

A tavalyi 50 leggazdagabb és 18 visszatérő milliárdos mellett 32 teljesen új szereplő mutatkozik be a legvagyonosabbak között, köztük sok olyan vállalkozó, akik ingatlanfejlesztőként, kutatóként, szépségiparosként önerőből váltak milliárdossá.

A lista első helyén ismét Mészáros Lőrinc (1785,7 milliárd forint) végzett, őt követi Csányi Sándor (649,7 milliárd), Felcsuti Zsolt (587,6 milliárd), Veres Tibor (567,7 milliárd), Szíjj László (530,6 milliárd), Széles Gábor (326 milliárd), Jellinek Dániel (314,1 milliárd), Rahimkulov Ruszlán (278,8 milliárd), Rahimkulov Timur (276,4 milliárd) és Garancsi István (271,9 milliárd forint).

A top 100 milliárdos becsült összvagyona már a 13 ezer milliárd forintot közelíti. A teljes összeg több mint felét, 7,7 ezer milliárd forintot az első húsz szereplő birtokolja, így nagy a szórás a lista első és utolsó szereplője között. A századik helyen álló startupper vagyonát 26,2 milliárd forintra becsüli a Forbes.

A közlemény szerint a magyar szerkesztőség számításait számos szakember segítette, az 1 milliárd dollár körüli vagyonokat az amerikai szerkesztőség is auditálta, ezek alapján Magyarország továbbra is hat dollármilliárdost ad a Forbes globális gazdaglistájára. Közülük Gattyán György kiesett az elitből, Széles Gábor Videoton-tulajdonos ellenben bekerült.

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

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Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
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