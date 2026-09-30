32 új név bukkant fel a leggazdagabb magyarok között

A közlemény emlékeztet: a Forbes októberi számában olvasható Gazdaglista a legutóbbi lezárt, tehát a 2025-ös üzleti évre vonatkozó beszámolókból készült.

A tavalyi 50 leggazdagabb és 18 visszatérő milliárdos mellett 32 teljesen új szereplő mutatkozik be a legvagyonosabbak között, köztük sok olyan vállalkozó, akik ingatlanfejlesztőként, kutatóként, szépségiparosként önerőből váltak milliárdossá.

A lista első helyén ismét Mészáros Lőrinc (1785,7 milliárd forint) végzett, őt követi Csányi Sándor (649,7 milliárd), Felcsuti Zsolt (587,6 milliárd), Veres Tibor (567,7 milliárd), Szíjj László (530,6 milliárd), Széles Gábor (326 milliárd), Jellinek Dániel (314,1 milliárd), Rahimkulov Ruszlán (278,8 milliárd), Rahimkulov Timur (276,4 milliárd) és Garancsi István (271,9 milliárd forint).

A top 100 milliárdos becsült összvagyona már a 13 ezer milliárd forintot közelíti. A teljes összeg több mint felét, 7,7 ezer milliárd forintot az első húsz szereplő birtokolja, így nagy a szórás a lista első és utolsó szereplője között. A századik helyen álló startupper vagyonát 26,2 milliárd forintra becsüli a Forbes.

A közlemény szerint a magyar szerkesztőség számításait számos szakember segítette, az 1 milliárd dollár körüli vagyonokat az amerikai szerkesztőség is auditálta, ezek alapján Magyarország továbbra is hat dollármilliárdost ad a Forbes globális gazdaglistájára. Közülük Gattyán György kiesett az elitből, Széles Gábor Videoton-tulajdonos ellenben bekerült.