A kőröshegyi völgyhídról akart leugrani egy férfi

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába szeptember 29-én éjjel aggódó hozzátartozóktól érkezett bejelentés, miszerint egy kereki lakos öngyilkossági szándékkal indult el otthonról, hogy a kőröshegyi völgyhídról a mélybe vesse magát – olvasható a Sonline cikkében.

A járőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, és nem sokkal később megtalálták a férfit.

Próbálták szándékáról lebeszélni, de láthatóan labilis állapotban volt, ezért értesítették a mentőszolgálatot, akik kórházba szállították.

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