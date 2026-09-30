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Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke előadást tart a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen Veszprémben, a Pannon Egyetem aulájában 2025. szeptember 4-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Visszautasítja Magyar Péter miniszterelnök állításait a Számvevőszék

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ELŐZMÉNYEK

Az Állami Számvevőszék a leghatározottabban visszautasítja Magyar Péter miniszterelnöknek a Számvevőszékkel kapcsolatosan tett hamis állításait. Az Állami Számvevőszék, mint független alkotmányos szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi – olvasható az ÁSZ közleményében.

A törvény előírása világos: a kampány finanszírozásának vizsgálatát a Számvevőszék az országgyűlési választások napjától számított egy éven belül végzi el.

A vizsgálat rendben, tervezetten zajlik, minden érintett párttól, így a Fidesztől és a Tisza Párttól is történtek adatbekérések – fogalmaz az ÁSZ közleménye.

A vizsgálat minden olyan körülményre kiterjed, ami a kampány finanszírozása szempontjából jelentőséggel bírhat, így természetesen többek között a sajtóban NKA-ügyként elhíresült támogatások is ezen számvevőszéki vizsgálat körébe tartoznak.

Emlékezetes, hogy a magyar miniszterelnök már korábban is, akkor éppen minisztériumi pincében talált szórólapok kapcsán vádolta hamisan a vizsgálat elmulasztásával az Állami Számvevőszéket. Ezen szórólapok kapcsán az érintett minisztérium a mai napig, többszöri megkeresésre sem szolgáltatott adatot, információt az ÁSZ vizsgálatához – olvasható a közleményben.

A kampány-finanszírozás vizsgálatától függetlenül, azon felül a politikai pártok ellenőrzését az ÁSZ a törvény által meghatározott kétéves ellenőrzési ciklusban végzi.

Az MNB-ügy kapcsán tett miniszterelnöki kijelentések szintén nem fedik a valóságot, sőt azzal teljesen ellentétesek – írják.

Éppen az Állami Számvevőszék volt az, ami – Windisch László elnök hivatalba lépését követően – haladéktalanul megkezdte az MNB és alapítványának vizsgálatát, és 2025. januárjában megtette a feljelentést az ügyészségen, majd 2025. márciusában publikálta is jelentéseit, melyekre Magyar Péter is számtalanszor hivatkozott korábbi kommunikációjában.

A vizsgálati jelentésekből, az azokban nyilvánosságra hozott levelezésekből is nyilvánvalóan megállapítható, hogy a vizsgálat során az ÁSZ a lehető legkorábban, minden hatáskörével fellépett az MNB és az érintett alapítvány jogszerű működésének helyreállítása érdekében.

Az MNB-ügyeket vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját az Állami Számvevőszék a teljes vizsgálati iratanyag – 60 gigabájt, 40 ezer dokumentum, több százezer oldal – átadásával segítette.

Az Állami Számvevőszék a jövőben is az Alaptörvénynek és a törvényeknek megfelelően végzi tevékenységét. Az ÁSZ-t érintő megalapozatlan, hamis vádak sértik a szervezet alkotmányos függetlenségét. Ennek tiszteletben tartása a politikai élet valamennyi szereplőjétől elvárható.

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