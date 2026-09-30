Nagy feladatra keres vezetőt Vitézy Dávid tárcája

Az OKK-t idén nyáron alapították, hogy létrehozzák az utasok igényeit értő, és kiszolgálni akaró, modern közszolgáltatás-szervező szolgáltatóközpontot – idézte fel a miniszter.

Kiemelte, a nyílt pályázaton olyan vezetőt keresnek, aki képes lerakni egy teljesen új szervezeti működés alapjait, sikerre viszi azt az intézményi kultúraváltást, amely ahhoz kell, hogy a hazai közösségi közlekedés végre átlépjen a XX. századból a XXI.-be.

A minisztérium oldalán már elérhető a posztra kiírt álláspályázat, amelyre bárki jelentkezhet, aki megfelel a szándékosan nem túl szűkre szabott feltételeknek – írta Vitézy Dávid.