Négyszeresére gyorsult az ipari árak éves drágulása

Egy hónap alatt 2,9 százalékos volt a termelői árak emelkedése augusztusban, a belföldi értékesítési árak 1,9, az exportárak 3,3 százalékkal növekedtek.

A belföldi értékesítés a feldolgozóiparban 4,2 százalékos, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 5,9 százalékos éves áremelkedést mutatott augusztusban.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül a belföldi értékesítésben az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 7,7 százalékkal, a beruházási javakat gyártó ágazatokban 0,2 százalékkal nőttek, míg a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 0,8 százalékkal csökkentek az árak.

Az ipari exportárak 4,7 százalékos emelkedésén belül a 90,1 százalékos súlyú feldolgozóiparban 0,7 százalékkal, a nemzetközi piaci folyamatok hatására a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 48,7 százalékkal nőttek az árak.

Január–augusztusban a belföldi értékesítés árai 1,1 százalékkal magasabbak, az exportértékesítés árai 0,5 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében nem változtak a tavalyi év első nyolc hónapjához viszonyítva.