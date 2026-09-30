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A spanyol Lamine Yamal ünnepel, miután csapatukkal 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Spanyolország-Belgium mérkõzésén a Los Angeles Stadionban 2026. július 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/Gregory Bull

Lamine Yamal a második percek varázslója

Infostart

Lamine Yamal az angolok és a horvátok ellen is gólt szerzett a Nemzetek Ligájában a mérkőzés 2. percében.

Két percbe telt Spanyolországnak a gólszerzés a Wembleyben. Sevillában – ahol először léptek pályára a világbajnokok hazai közönség előtt a második csillaggal a mezükön – mindössze 70 másodperc kellett ehhez. A gólszerző ugyanaz volt: Lamine Yamal.

A fergeteges, vibráló hangulatban – amely akkor hágott a tetőfokára, amikor Jesús Navas megjelent a világbajnoki trófeával – Spanyolország első akciója góllal zárult; mindez még azelőtt történt, hogy Horvátország egyáltalán labdához ért volna.

Egy 25 passzból álló akció végén Lamine kapáslövése hatalmas örömkitörést váltott ki. Percekkel később kis híján újra felrobbant a stadion, amikor Baena előtt adódott lehetőség a 2–0-s előny megszerzésére, ám Livaković hárítani tudott.

Ez volt Lamine Yamal kilencedik gólja a válogatottban. Másodszor fordult elő vele, hogy egymást követő mérkőzéseken talált a hálóba; korábban a Hollandia elleni, a valenciai Mestallában rendezett 2024–2025-ös Nemzetek Ligája-negyeddöntő visszavágón, valamint a júniusi, stuttgarti elődöntőben a franciák elleni duplája alkalmával is eredményes volt.

Amióta 2023 szeptemberében bemutatkozott a spanyol válogatottban, Lamine Yamal kilenc góljából három is az első öt percben született: Ciprus ellen Limasszolban, múlt szombaton a Wembleyben, most pedig Sevillában.

Spanyolország harmadik gólja is ettől a játékostól indult – aki olyan dolgokra képes, amire mások nem. Egy újabb briliáns csapatmunka – amelyben Pedri remek átadása és Pubill okos, a labdát átengedő csele is szerepet játszott – révén Lamine Yamal került szembe Livaković-csal. A horvát kapus tétovázott, hogy a lövést zárja-e vagy egy esetleges passzt akadályozzon meg, ám végül tehetetlenül nézte, ahogy a labda a rövid saroknál a hálójában köt ki.

Nem sokkal később, a 68. percben Lamine Yamal elhagyta a pályát. Mennydörgő tapsvihar fogadta; mindenképpen kiérdemelte az elismerést.

A spanyolok 4–1-re verték a horvátokat.

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Kezdőlap    Sport    Lamine Yamal a második percek varázslója

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