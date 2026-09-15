Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport: Magyar Péter kormánya betiltotta a külhoni magyarok brüsszeli kulturális programjait

Közleményében a képviselőcsoport példátlan botránynak nevezte, hogy a magyar kormány megakadályozza a külhoni magyar közösségek kultúrájának és örökségének bemutatását Brüsszelben.

A Vajdasági Nap és a Kárpátalja Nap több mint tíz éve kiemelt eseménye a brüsszeli magyar kulturális programoknak. A rendezvények célja, hogy bemutassák a külhoni magyar közösségek kulturális örökségét, hagyományait és értékeit Brüsszelben - magyarázták.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja elfogadhatatlannak tartja a Tisza-kormány intézkedését és a leghatározottabban kiáll a külhoni magyar nemzeti közösségek mellett - húzták alá.

"Meggyőződésünk, hogy a mindenkori magyar kormány feladata nem a külhoni magyar közösségek kulturális rendezvényeinek betiltása, háttérbe szorítása, hanem a képviseletük és a támogatásuk. A külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzése, védelme és bemutatása nem pártpolitikai kérdés, hanem egyetemes magyar nemzeti érdek" - fogalmaztak.

Részleteket közölve elmondták, hogy a két kulturális és szakmai rendezvény programját a brüsszeli Liszt Intézet már júniusban megküldte az új összetételű "tiszás" külügyminisztériumnak, amely nem jelzett semmilyen kifogást. Szeptember elején azonban a Liszt Intézetet arról tájékoztatta a külügy politikai vezetése, hogy a kulturális rendezvényeket nem tarthatja meg, és azok szervezésében sem vehet részt. A döntést a kulturális intézményrendszer struktúraváltásával indokolták, mondván, a külhoni magyar nemzeti közösségek kultúráját bemutató programok "érvényüket vesztették".

"A botrányos intézkedésről szóló keddi országgyűlési napirend előtti vitában Magyar Péter büszkén kiállt a határon túli magyarokat sújtó külügyminisztériumi betiltó döntés mellett" - fogalmaztak.

A külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzése, védelme és bemutatása nem pártpolitikai kérdés, hanem egyetemes magyar nemzeti érdek. A Fidesz és a KDNP EP-képviselőit folytatják ezt a munkát. Továbbra is büszkén vállalják, képviselik és mutatják be a vajdasági, kárpátaljai és valamennyi külhoni magyar közösség kultúráját és értékeit Brüsszelben és Európa-szerte - jelentették ki.

"Minden erőnkkel megvédjük a külhoni magyarok nemzeti közösségét és a kultúrájukat, identitásukat és összetartozásukat bemutató rendezvényeket Magyar Péterék támadásaival szemben" - tette hozzá közleményében a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.