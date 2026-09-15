ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.5
usd:
316.71
bux:
153518.25
2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A képviselõk szavaznak az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én. Elöl Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport: Magyar Péter kormánya betiltotta a külhoni magyarok brüsszeli kulturális programjait

Infostart / MTI

Magyar Péter kormánya politikai okokból megtiltotta, hogy a brüsszeli Liszt Intézet otthont adjon az idén szeptemberre tervezett Vajdasági Nap és Kárpátalja Nap kulturális rendezvényeknek - közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja kedden.

Közleményében a képviselőcsoport példátlan botránynak nevezte, hogy a magyar kormány megakadályozza a külhoni magyar közösségek kultúrájának és örökségének bemutatását Brüsszelben.

A Vajdasági Nap és a Kárpátalja Nap több mint tíz éve kiemelt eseménye a brüsszeli magyar kulturális programoknak. A rendezvények célja, hogy bemutassák a külhoni magyar közösségek kulturális örökségét, hagyományait és értékeit Brüsszelben - magyarázták.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja elfogadhatatlannak tartja a Tisza-kormány intézkedését és a leghatározottabban kiáll a külhoni magyar nemzeti közösségek mellett - húzták alá.

"Meggyőződésünk, hogy a mindenkori magyar kormány feladata nem a külhoni magyar közösségek kulturális rendezvényeinek betiltása, háttérbe szorítása, hanem a képviseletük és a támogatásuk. A külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzése, védelme és bemutatása nem pártpolitikai kérdés, hanem egyetemes magyar nemzeti érdek" - fogalmaztak.

Részleteket közölve elmondták, hogy a két kulturális és szakmai rendezvény programját a brüsszeli Liszt Intézet már júniusban megküldte az új összetételű "tiszás" külügyminisztériumnak, amely nem jelzett semmilyen kifogást. Szeptember elején azonban a Liszt Intézetet arról tájékoztatta a külügy politikai vezetése, hogy a kulturális rendezvényeket nem tarthatja meg, és azok szervezésében sem vehet részt. A döntést a kulturális intézményrendszer struktúraváltásával indokolták, mondván, a külhoni magyar nemzeti közösségek kultúráját bemutató programok "érvényüket vesztették".

"A botrányos intézkedésről szóló keddi országgyűlési napirend előtti vitában Magyar Péter büszkén kiállt a határon túli magyarokat sújtó külügyminisztériumi betiltó döntés mellett" - fogalmaztak.

A külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzése, védelme és bemutatása nem pártpolitikai kérdés, hanem egyetemes magyar nemzeti érdek. A Fidesz és a KDNP EP-képviselőit folytatják ezt a munkát. Továbbra is büszkén vállalják, képviselik és mutatják be a vajdasági, kárpátaljai és valamennyi külhoni magyar közösség kultúráját és értékeit Brüsszelben és Európa-szerte - jelentették ki.

"Minden erőnkkel megvédjük a külhoni magyarok nemzeti közösségét és a kultúrájukat, identitásukat és összetartozásukat bemutató rendezvényeket Magyar Péterék támadásaival szemben" - tette hozzá közleményében a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoport: Magyar Péter kormánya betiltotta a külhoni magyarok brüsszeli kulturális programjait

fidesz

kdnp

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők

„Anarchia és káosz”: a belügyminiszterhez fordultak a kéményseprők
Szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon Magyarországon: egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtést, gyújtanak be a kazánokba, kandallókba, kályhákba. A fűtési időszak kezdete ugyanakkor a magyar kéményseprőipar helyzetére is ráirányítja a figyelmet. Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke egyeztetést kezdeményezett Pósfai Gábor belügyminiszterrel, a kéményseprő szakma ügyes-bajos helyzetéről.
VIDEÓ
Kötcse után: hogyan lehet visszatérni a polgári értékekhez? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Nincs más választás, csak a háború? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.16. szerda, 18:00
Kovács Levente
az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A semmiből tűnt elő kétmillió bankszámla Magyarországon, a mobilfizetés és a qvik is hódít

A semmiből tűnt elő kétmillió bankszámla Magyarországon, a mobilfizetés és a qvik is hódít

A második negyedévben az átutalások több mint harmadát már mobilbankból indították az ügyfelek, a qvik fizetések pedig egyetlen negyedév alatt több mint 22 százalékkal bővültek. A hazai pénzforgalmi statisztikába bekerült a Magyarországon fióktelepet alapító Revolut, a több mint 2 millió ügyfél pénzforgalma hamarosan megjelenik a forgalmi adatokban is. A visszaélések terén aggasztó trend, hogy a vállalati szektorban az átutalásos csalások darabszáma és összértéke is több mint kétszereződött, ám jó hír, hogy a lakossági visszaélések értéke 15 százalékkal csökkent. A digitális fizetések terjednek, míg a készpénzfelvételek száma tovább csökkent, az átlagos felvett összeg viszont emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt a türelmi idő: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki így teszi le a Mol Bubit

Kész, ennyi volt a türelmi idő: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki így teszi le a Mol Bubit

Mától több mint négyszáz Mobi-ponttal bővült a Mol Bubi hálózata Budapesten.

BBC
Business Sport Travel Science
Pressure mounts on Congress to act on AI as UK warns of 'huge risk' without safety measures

Pressure mounts on Congress to act on AI as UK warns of 'huge risk' without safety measures

Elsewhere, Bernie Sanders and Steve Bannon will speak at an event to push for more oversight in the fast-changing technology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 15. 18:49
Orosz külügyi szóvivő: Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására
2026. szeptember 15. 15:52
Zelenszkij elmagyarázta Trumpnak, hogy miért kér lehetetlent
×
×