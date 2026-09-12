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PRODUCTION - 22 July 2026, Bavaria, Munich: Charlotte Knobloch, President of the Jewish Community of Munich and Upper Bavaria, photographed during an interview with the German Press Agency. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Halálosan megfenyegették az AfD betiltását szorgalmazó zsidó vezetőt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Halálos fenyegetést kapott Charlotte Knobloch, a Müncheni és Felső-bajorországi Zsidó Kultuszközösség (IKG-M) 93 éves vezetője, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának (ZdJ) volt elnöke, miután az Alternatíva Németország (AfD) Szász-Anhalt tartományi választási győzelmét követően a radikális jobboldali párt betiltását szorgalmazta.

A Knoblochnak szóló fenyegető üzenetet csütörtökön fedezte fel egy járókelő a müncheni Angol Kertben egy padra és egy szeméttárolóra firkálva. A járókelő értesítette a rendőrséget.

A müncheni ügyészség pénteken közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben. Andreas Franck antiszemita bűncselekményekkel foglalkozó ügyész a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: közösség elleni uszítás és fenyegetés, valamint rongálás gyanúja miatt nyomoznak.

A zsidó közösség megerősítette, hogy a fenyegetésben Knoblochot név szerint említették. A felirat az AfD szász-anhalti választási győzelmére is utalt, és Dávid-csillagot is rajzoltak mellé.

Knobloch a történtek után lemondta részvételét egy rendezvényen.

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