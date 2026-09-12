Halálosan megfenyegették az AfD betiltását szorgalmazó zsidó vezetőt

A Knoblochnak szóló fenyegető üzenetet csütörtökön fedezte fel egy járókelő a müncheni Angol Kertben egy padra és egy szeméttárolóra firkálva. A járókelő értesítette a rendőrséget.

A müncheni ügyészség pénteken közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben. Andreas Franck antiszemita bűncselekményekkel foglalkozó ügyész a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: közösség elleni uszítás és fenyegetés, valamint rongálás gyanúja miatt nyomoznak.

A zsidó közösség megerősítette, hogy a fenyegetésben Knoblochot név szerint említették. A felirat az AfD szász-anhalti választási győzelmére is utalt, és Dávid-csillagot is rajzoltak mellé.

Knobloch a történtek után lemondta részvételét egy rendezvényen.