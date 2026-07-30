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Carlo Ancelotti brazil szövetségi kapitány csapatának sajtóértekezletén a texasi Houstonban 2026. június 28-án. Másnap Brazília Japán ellen játszik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõbe jutásáért.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Ancelotti elárulta, hogyan hozná vissza Brazíliát a futballvilág tetejére

Infostart / MTI

Carlo Ancelotti átalakítja a brazil labdarúgó-válogatott középpályáját a következő világbajnokságig hátralévő években.

A 67 éves olasz edző elmondta, hogy a keret átformálásának érdekében alaposan odafigyel majd az utánpótláskorú játékosokra és a 2028-as Los Angeles-i olimpián szereplő brazil U21-es válogatottra.

„Egyes posztok jól le vannak fedve a védelemben és a támadósorban is. A középpályások esetében viszont keressük a fejlődési lehetőségeket, és az olimpia döntő pillanat lehet” – magyarázta.

Hozzátette, kapcsolatban állnak az U15-ös, az U17-es és az U20-as válogatottak edzőivel is, felkutatják a tehetségeket és nyomon követik a fejlődésüket, hogy a fiatalok felkészülten várhassák a következő világbajnokságot. Példaként a 19 éves Rayan Vitor Simplíciót említette, aki a brazilok legfiatalabb játékosa volt az idei vb-n.

„Négy évvel ezelőtt még az U17-eseknél játszott. Elengedhetetlen, hogy már most odafigyeljünk az utánpótlás-nevelésre, hogy 2030-ra legyen egy újabb generációnk, amelynek tagjai hasonlóan fejlődnek, mint ő” – magyarázta.

Az öt évvel ezelőtti olimpiai döntőben Brazília 2–1-re legyőzte Spanyolországot, és megvédte címét. A tokiói mérkőzésen szerepelt spanyol játékosok közül nyolcan - Luis de La Fuente szövetségi kapitánnyal együtt – már világbajnoknak mondhatják magukat, a brazilok közül viszont csak Bruno Guimaraes és Matheus Cunha szerepelt az idei vb-n.

Ancelotti leszögezte: a spanyolokat és a franciákat sem kell utánozniuk ahhoz, hogy megszerezzék hatodik világbajnoki címüket, azt viszont meg kell tanulniuk, miben tudnak fejlődni, és egy példát is mondott.

„Brazíliának manapság nincs egyetlen kiemelt játékosa, és nincs is rá szüksége. Sok kiváló játékosunk van, és a cél egy erős, összetartó csapat felépítése” – vélekedett.

Tervei szerint a 2028-as Copa Americán és a Los Angeles-i olimpián szereplő fiatal játékosok kombinációja alkothatja majd a 2030-as brazil vb-keretet.

A brazilok az idei vb-n csupán a legjobb 16-ig jutottak, mert a nyolcaddöntőben 2-1-re kikaptak Norvégiától. Az olasz mester felidézte az 1994-es vb-döntőt, amit az olasz válogatott - amelynek akkor a másodedzője volt - tizenegyespárbajban veszített el Brazíliával szemben. Elárulta: az idei kudarc jobban fáj neki.

„Nehéz feldolgozni ezt a vereséget. A kluboknál megszoktam a vereségeket, de ott gyorsan visszavághat az ember, most viszont várnom kell. Néha többet gondolok a vereségre, mint régebben. Erőre van szükség ahhoz, hogy az egyik szemünk a múltba, a másik pedig a jövőbe nézzen, de minden nappal egyre inkább a jövőre gondolok, mint a múltra” – mesélte.

Következő mérkőzéseiket ősszel játsszák a brazilok: Ausztrália ellen szeptemberben kétszer, India ellen októberben egyszer lépnek pályára.

Ancelottit az olasz szövetség szerette volna elcsábítani a válogatott élére, ő viszont nem a hazatérés mellett döntött, mert ki akarja tölteni 2030-ig tartó szerződését Brazíliában.

„A brazil szövetség mindig is támogatott engem, különösen a Norvégiával szembeni vereség után. Az elkötelezettségem abból fakad, hogy milyen fogadtatásban részesültem itt idén” – magyarázta a szakvezető, aki egy nyelvtanárnak és egy telefonos alkalmazásnak köszönhetően egyre jobban beszél portugálul.

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