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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Egy véres éttermi leszámolás után vádat emeltek a volt rendőrfőnök ellen Belgrádban

Infostart / MTI

Vádat emelt a belgrádi felsőbb ügyészség hat ember ellen a májusban Belgrádban történt leszámolás ügyében, míg külön vádirat készült a belgrádi rendőrség korábbi vezetője, Veselin Milic ellen, akit bűncselekmény bejelentésének elmulasztásával és okirat-hamisítással gyanúsítanak.

Az ügyészség közlése szerint a fővádlott, Sasa Vukovic május 12-én a szerb főváros Senjak városrészében a 27 nevű étteremben előre kitervelten,

tizennégy lövéssel megölte az 52 éves Aleksandar Nesovicot, majd a többi vádlott közreműködésével megpróbálta eltüntetni a bűncselekmény nyomait és elrejteni a holttestet.

Az ügyészség indítványozta valamennyi vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását.

Külön eljárás indult Veselin Milic, a belgrádi rendőrség korábbi vezetője ellen. A vád szerint

  • hivatali minőségében tudomást szerzett a súlyos bűncselekményről, mégsem tett feljelentést,
  • továbbá szolgálati feljegyzésében valótlan adatokat tüntetett fel,
  • illetve lényeges információkat hallgatott el.

Ezekért a bűncselekményért legalább ötéves szabadságvesztésre számíthat, ha bűnösnek találják. A volt rendőri vezetőt július 6-án, több mint ötvennapos előzetes letartóztatás után helyezték szabadlábra.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki Szerbiában. A korábban közölt információk szerint

az alvilághoz köthető Aleksandar Nesovic azt követően tűnt el, hogy az azóta leváltott belgrádi rendőrfőnök, Veselin Milic május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt,

hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukoviccsal fennálló nézeteltéréseit rendezze.

A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot. Az ügyészség azt közölte, hogy Veselin Milic és három testőre – akik szintén rendőrök – a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a kávézóban maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit.

Az áldozat bebetonozott holttestét kilenc nappal később találták meg hordóba rejtve és elásva

a Belgrádtól mintegy 40 kilométerre fekvő Indjija területén. A férfit a DNS-e alapján azonosították.

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Kezdőlap    Külföld    Egy véres éttermi leszámolás után vádat emeltek a volt rendőrfőnök ellen Belgrádban

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