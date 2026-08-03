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Donald Tusk lengyel miniszterelnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k) a megbeszélésüket követõen Lublinban 2026. július 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo

Zelenszkij leváltotta Ukrajna washingtoni nagykövetét, vádemelés jöhet

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn leváltotta Olha Sztefanisinát, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét.

A washingtoni ukrán nagykövet távozására már hetek óta számítani lehetett, leváltása pedig egybe esik Zelenszkij június közepe óta tartó nagyszabású kormányátalakításával. Sztefanisina 2025. augusztus 27. óta töltötte be ezt a posztot.

Sztefanisina a Facebookon távozásával kapcsolatban azt írta, hogy „ma úgy döntöttem, hogy lemondok az ukrán nagyköveti tisztségemről az Egyesült Államokban”. Ez a saját döntésem, amelyet személyes körülmények indokoltak – tette hozzá.

Akkor növeltük az amerikai fegyverek szállítását és tartottuk fenn a (amerikai) támogatást, amikor a washingtoni politikai légkör változott, és nem a mi javunkra – méltatta saját érdemeit. Közölte azt is, hogy válaszolni fog a sajtóban felmerült, helyzetével kapcsolatos egyéb kérdésekre is.

Olekszij Honcsarenko ukrán parlamenti képviselő közölte, hogy Sztefanisina már visszatért Kijevbe, ahol az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vádat emelhet ellene.

Az RBK-Ukrajina hírportál szintén arról írt, hogy a NABU esetleges visszaélések miatt vizsgálódik Sztefanisina ügyében.

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Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij leváltotta Ukrajna washingtoni nagykövetét, vádemelés jöhet

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