Halálos dróntámadás Moszkva ellen

Öt ember életét vesztette, további hat pedig megsebesült a moszkvai régió elleni ukrán dróntámadás során – közölte Andrej Vorobjov kormányzó kedden a Telegram-csatornáján.
Vorobjov tájékoztatása szerint a főváros határától mintegy ötven kilométerre lévő Novoszjolki ipari övezetében drónok becsapódása következtében több helyen tűz ütött ki, és károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is.
Ukrajna folyamatosan támadja az orosz olajfinomítókat, hogy benzinhiányt okozzon, valamint az orosz webáruházak raktárait is országszerte, amelyek sokfelé hatalmas lánggal és füsttel égnek, és érzékelhetővé teszik az orosz lakosság számára is a háborút.
Kedd hajnali fél kettő körül már csak néhány milliméter választotta el a Paksi Atomerőművet a teljes leállástól, ám ekkor megállt a Duna vízszintjének csökkenése, reggelre pedig 1,5 centiméteres emelkedést mértek – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Ennek köszönhetően az erőmű utolsó, még termelő, 240 megawattos turbinája egyelőre üzemben maradhat. Eközben hétfőn rendkívüli energiakrízis-intézkedésekről döntött a kormány, elállt a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, több fontos személyi döntést is bejelentett, valamint új gazdaságpolitikai lépéseket ismertetett.