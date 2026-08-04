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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai védelmi kontaktcsoportnak a NATO védelmi miniszteri találkozója mellett tartott ülésén a védelmi szervezet brüsszeli székházában 2026. június 18-án.
Nyitókép: MTI/AP/Virginia Mayo

Halálos dróntámadás Moszkva ellen

Infostart / MTI

Öt ember életét vesztette, további hat pedig megsebesült a moszkvai régió elleni ukrán dróntámadás során – közölte Andrej Vorobjov kormányzó kedden a Telegram-csatornáján.

Vorobjov tájékoztatása szerint a főváros határától mintegy ötven kilométerre lévő Novoszjolki ipari övezetében drónok becsapódása következtében több helyen tűz ütött ki, és károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is.

Ukrajna folyamatosan támadja az orosz olajfinomítókat, hogy benzinhiányt okozzon, valamint az orosz webáruházak raktárait is országszerte, amelyek sokfelé hatalmas lánggal és füsttel égnek, és érzékelhetővé teszik az orosz lakosság számára is a háborút.

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