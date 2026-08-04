Halálos dróntámadás Moszkva ellen

Vorobjov tájékoztatása szerint a főváros határától mintegy ötven kilométerre lévő Novoszjolki ipari övezetében drónok becsapódása következtében több helyen tűz ütött ki, és károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is.

Ukrajna folyamatosan támadja az orosz olajfinomítókat, hogy benzinhiányt okozzon, valamint az orosz webáruházak raktárait is országszerte, amelyek sokfelé hatalmas lánggal és füsttel égnek, és érzékelhetővé teszik az orosz lakosság számára is a háborút.