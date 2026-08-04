Röpködtek hétfőn a melegrekordok, és hol van még a vége

Hétfő délután az országban többfelé is meghaladta a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot, az új budapesti rekord pedig majdnem egy teljes fokkal szárnyalta túl 9 évvel ezelőtti elődjét – számolt be róla az Időkép.

Dabason, Kisszállás külterületen és Soltvadkerten egyaránt 40,1 fokot mért a HungaroMet. Ez pontosan ugyanannyi, mint a Békéssámsonban 9 évvel ezelőtt mért hőmérséklet. A korábbi országos melegrekord tehát nem dőlt meg, de három helyszínen is beállt, ami viszonylag ritkának tekinthető – írja a meteorológiai portál.

A 2026. augusztus 3-án mért napi hőmérsékleti maximumok. Forrás: Időkép

Budapesten viszont vasárnap után hétfőn is új melegrekord született: Újpesten fél 5 körül 39,6 Celsius-fokot mértek, ami majdnem egy teljes fokkal több, mint a korábbi, 2017-ből, szintén Újpestről származó 38,7 fokos rekord.

A fővárosban emellett nem csak a maximumrekord dőlt meg, hanem a hajnali melegrekord is. A napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja a János-hegyen dőlt meg, hivatalosan 25,8 fokkal. A korábbi csúcstartó ebben a kategóriában Zugliget volt, 2017-ben rögzített 24,3 fokos értékével.