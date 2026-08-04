Strandolókra zuhant egy drón, többen meghaltak – videó

Egy ukrán drón 7 emberrel végzett és 40-et megsebesített, miután hétfő reggel a nyaralók közé csapódott és felrobbant a népszerű Fekete-tengeri üdülőhely, Gelendzsik közelében egy strandon – írja a Krasznodari határterület operatív parancsnokság közlése alapján a 24.hu.

A Meduza beszámolója szerint a nyaralók és a helyiek nem hallották a légi riadót, annak ellenére, hogy a településen is van telepítve riasztórendszer.

Egy orosz oknyomozó portál katonai szakértők véleménye alapján azt írta, a légvédelemnek sikerült eltalálnia a pilóta nélküli harci repülőt, mielőtt lezuhant a strandra. Erre utal a drón repülési pályája, illetve az is, hogy a történtekről készült videókban sorozatlövéshez hasonló hangok hallhatóak. A szemtanúk is arról számoltak be, hogy lövéseket hallottak a drón becsapódása előtt.

David Sharp katonai elemző szerint a drón feltehetően meghibásodás, a légvédelem találata vagy elektromos hadviselés eredményeképp zuhanhatott le. Úgy véli, a lövéshangok arra utalnak, hogy a közelben található egy védett objektum, és ez lehetett a drón célpontja.