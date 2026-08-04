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Nyitókép: by sonmez/Getty Images

A vizes Eb mellett lesz egy kis kerékpár is – sport a tévében

Infostart / MTI

A nyíltvízi úszók és műugrók mellett női kerékpáros körverseny és egy kis lovi is lesz élőben a sporttévékben.

A keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

10.00: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, férfi 10 km

14.30: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, női 10 km

16.30: Kerékpár, női Tour de France, 4. szakasz

19.30: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, férfi 10 m szinkron, döntő

21.15: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 3 m, döntő

Duna World

15.15: Kézilabda, női ifjúsági világbajnokság, középdöntő, Kína-Magyarország

Sport 1

11.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, alsóház, Ausztria-Szlovákia

14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, alsóház, Svájc-Csehország

16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő, Izland-Portugália

19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő, Magyarország-Horvátország

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

15.45: Kerékpár, női Tour de France, 4. szakasz

Eurosport 2

13.05: Kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 2. szakasz

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Kezdőlap    Sport    A vizes Eb mellett lesz egy kis kerékpár is – sport a tévében

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