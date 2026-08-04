A vizes Eb mellett lesz egy kis kerékpár is – sport a tévében

A keddi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
10.00: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, férfi 10 km
14.30: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, női 10 km
16.30: Kerékpár, női Tour de France, 4. szakasz
19.30: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, férfi 10 m szinkron, döntő
21.15: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, női 3 m, döntő
Duna World
15.15: Kézilabda, női ifjúsági világbajnokság, középdöntő, Kína-Magyarország
Sport 1
11.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, alsóház, Ausztria-Szlovákia
14.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, alsóház, Svájc-Csehország
16.45: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő, Izland-Portugália
19.15: Kézilabda, férfi ifjúsági Európa-bajnokság, középdöntő, Magyarország-Horvátország
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
15.45: Kerékpár, női Tour de France, 4. szakasz
Eurosport 2
13.05: Kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 2. szakasz