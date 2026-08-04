A vizes Eb mellett lesz egy kis kerékpár is – sport a tévében

Kaiser Ferenc: most mindenki drónokat és a drónok elleni hadviselésre fejleszt

A modern hadviselésben mindenki a drónok elleni védelemre koncentrál – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki beszélt a legújabb fejlesztésekről, és azt is elmondta, miért jöttek ismét „divatba” a csöves fegyverek, mint a légvédelmi gépágyúk.