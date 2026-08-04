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Cars Parked On Street In European City In Sunny Summer Day. Background
Nyitókép: bruev/Getty Images

Meglepő fordulat: már nem az elektromos autókat akciózzák

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Júliusban tovább csökkentették az elektromos autókra adott árengedményeket a német autógyártók, miközben a belső égésű motorral szerelt modellek átlagos kedvezménye nőtt – derült ki a Center Automotive Research (CAR) piackutató intézet rendszeres havi felméréséből.

Az új elektromos autók átlagosan a listaárhoz képest 17,6 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg, míg a hagyományos hajtású modelleknél az átlagos árengedmény 19,4 százalék. A kutatás szerint az elektromos autók iránti keresletet a magas üzemanyagárak és az állami támogatások is élénkítik, ezért a gyártók egyre kevésbé tartják szükségesnek további kedvezmények biztosítását.

Ferdinand Dudenhöffer, a CAR tanulmányvezetője szerint a felszabaduló értékesítési forrásokat a gyártók és a kereskedők inkább a belső égésű motoros modellek eladásának ösztönzésére fordítják. Ezek átlagos árengedménye egy hónap alatt egy százalékponttal emelkedett.

Ennek következtében tovább nőtt az árkülönbség a legnépszerűbb elektromos és hagyományos hajtású modellek között: jelenleg átlagosan 2363 euróval kerül többe egy elektromos autó. A különbség 2025 decemberében még mintegy ezer euróval kisebb volt.

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Kezdőlap    Gazdaság    Meglepő fordulat: már nem az elektromos autókat akciózzák

németország

kedvezmény

autókereskedelem

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