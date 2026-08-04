Így borul vörösbe az ország – jön a 42 fok

A HungaroMet előrejelzése szerint nagyrészt derült, napos idő várható legfeljebb kevés gomolyfelhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az Északi-középhegység térségében nem teljesen kizárt egy-egy futózápor. A Dunántúlon megélénkül, Sopron térségében meg is erősödhet a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul kedden.

Késő este 25 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk.

Aztán, mint a HungaroMet térképe is mutatja, jönnek a 42 fokos napok...