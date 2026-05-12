Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

A közleményben azt írták: a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti – és ezzel együtt a kormányzati – ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát.

E feladatkörében eljárva az államfő összehívja az Országgyűlés alakuló ülését, javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, valamint kinevezi a minisztereket és az államtitkárokat.

Miként az országgyűlési képviselők általános választását megelőzően, úgy a 2026. április 12-én lezajlott választást követően is Sulyok Tamás minden tekintetben az Alaptörvényben meghatározott kötelezettségeinek megfelelően járt el – közölte a Sándor-palota.

Hozzátették: az elmúlt napokban megalakult az új Országgyűlés, sor került a kormányzó többséget szerzett Tisztelet és Szabadság Párt vezetőjének miniszterelnökké történő megválasztására, a keddi napon pedig – Magyar Péter miniszterelnök javaslatának megfelelően – az államfő kinevezte a minisztereket, „így a holnapi nappal megalakul az új kormány is”.

Az államtitkárok kinevezésére az elkövetkező időszakban kerül sor, ugyancsak a miniszterelnök előterjesztése alapján – jelezték.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a megválasztott országgyűlési képviselőknek, valamint a megalakuló új kormánynak szép eredményeket és sok erőt, a Haza, a nemzet érdekében végzett, méltó szolgálatot kíván – áll a közleményben.