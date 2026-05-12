2026. május 12. kedd
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Sulyok Tamás köztársasági elnök kinevezte az új kormány minisztereit és sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új kormány tagjainak, illetve a megválasztott országgyűlési képviselőknek – közölte a Sándor-palota, miután az államfő a kinevezési ünnepségen átadta a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét.

A közleményben azt írták: a köztársasági elnök feladata, hogy a parlamenti – és ezzel együtt a kormányzati – ciklusok közötti átmeneti időszakban biztosítsa az állam demokratikus működésének folytonosságát.

E feladatkörében eljárva az államfő összehívja az Országgyűlés alakuló ülését, javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, valamint kinevezi a minisztereket és az államtitkárokat.

Miként az országgyűlési képviselők általános választását megelőzően, úgy a 2026. április 12-én lezajlott választást követően is Sulyok Tamás minden tekintetben az Alaptörvényben meghatározott kötelezettségeinek megfelelően járt el – közölte a Sándor-palota.

Hozzátették: az elmúlt napokban megalakult az új Országgyűlés, sor került a kormányzó többséget szerzett Tisztelet és Szabadság Párt vezetőjének miniszterelnökké történő megválasztására, a keddi napon pedig – Magyar Péter miniszterelnök javaslatának megfelelően – az államfő kinevezte a minisztereket, „így a holnapi nappal megalakul az új kormány is”.

Az államtitkárok kinevezésére az elkövetkező időszakban kerül sor, ugyancsak a miniszterelnök előterjesztése alapján – jelezték.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a megválasztott országgyűlési képviselőknek, valamint a megalakuló új kormánynak szép eredményeket és sok erőt, a Haza, a nemzet érdekében végzett, méltó szolgálatot kíván – áll a közleményben.

Magyar Péter is beszédet mondott miniszterei eskütételei alkalmával a választások óta második parlamenti ülésen. Négy minisztérium kiemelkedik majd a kormányból, vétójoggal. Beszéde közben a kormányfő többször kiszólt a fideszes képviselők felé.
 

További forrásokra lehet szükség a Great Sea Interconnector projekt megvalósításához. A Görögországot Ciprussal, majd később Izraellel összekötő beruházás a világ egyik legnagyobb tenger alatti villamosenergia-kábele lesz, költségei azonban jelentősen meghaladhatják az eredeti előirányzatot.

A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.

Zubir Ahmed follows Jess Phillips and two other ministers in quitting government. Meanwhile more than 100 Labour MPs are understood to have signed a statement backing the PM.

