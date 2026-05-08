Close-up of a Ukrainian pixelated camouflage uniform featuring the Ukrainian flag and coat of arms patch, symbolizing national identity and military service
Nyitókép: Artem Hvozdkov/Getty Images

Több száz ukrán hadifogoly megölését vizsgálják a rendvédelmi szervek

Infostart / MTI

Az ukrán rendvédelmi szervek 306 olyan ukrán katona oroszok általi, harctéren történt megölését vizsgálják, akik megadták magukat - mondta el újságíróknak Jurij Rud, az ukrán főügyészség háborús bűntetteket vizsgáló osztályának vezetője pénteken Kijevben.

Tudomásunk van 306 olyan esetről, amikor a harctéren olyan ukrán katonákat öltek meg, akik már megadták magukat és hadifogságba estek. Ezeket a bűncselekményeket 116 büntetőeljárás keretében vizsgálják a hatóságok – mondta a tisztségviselő.

Rud hangsúlyozta: az ukrán hadsereg olyan tagjairól van szó, akiket azután öltek meg, hogy letették a fegyvert, vagy sebesüléseik miatt már nem tanúsítottak ellenállást.

Az ügyész hozzátette, hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a Donyeck megye megszállt részében lévő Olenyivka büntetőtelepen megölt ukrán hadifoglyokat.

Az utóbbira vonatkozó vizsgálatok eddigi eredménye szerint 2022. július 29-re virradó éjjel az oroszok felrobbantották az olenyivkai büntetőtelep egyik barakkját, ahol ukrán hadifoglyokat tartottak fogva. A támadásban legalább 59, a mariupoli Azovsztal acélmű védelmében részt vevő ukrán katona vesztette életét - idézte fel az Ukrinform hírügynökség.

2023. július 29-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy gyanúsítottként vonták eljárás alá a büntetőtelep volt vezetőjét, Szergej Jevszjukovot, valamint korábbi első helyettesét, Dmitrij Nyejolovot hadifoglyokkal szembeni kegyetlen bánásmód és előre kitervelt, csoportosan elkövetett szándékos emberölés miatt. 2024. december 9-én vált ismertté, hogy Jevszjukov egy robbantás következtében Donyeckben meghalt.

Bohdan Ohrimenko, a hadifoglyok ügyével foglalkozó koordinációs törzs titkárságvezetője az Ukrinform hírügynökségnek adott, hétfőn megjelent interjúban azt mondta, hogy az oroszok 375 fogságba ejtett ukrán katonát és civilt kínoztak halálra.

Közlése szerint erre a holttestek vizsgálata nyomán derült fény azután, hogy az orosz fél átadta a tetemeket Ukrajnának.

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Megviselte az 1,7 milliárd forintos botrány, távozik a Győr-Szol vezére

Lemondott Sárkány Péter, a győri városüzemeltetésért felelős önkormányzati nagyvállalat, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója. Távozásának hátterében a polgármesterrel megromlott viszonya, valamint az 1,7 milliárd forintos hiány miatt kirobbant botrány áll; a cégvezető végkielégítés nélkül hagyja el a vállalatot – írja a Telex. Az ügyben már a rendőrség is nyomoz.

Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket

Spórolj súlyos tízezreket a szálláson, kerüld el a turistacsapdákat, és ismerd meg azt az Angliát, amiről az útikönyvek általában mélyen hallgatnak.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

