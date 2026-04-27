ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
309.37
bux:
134527.83
2026. április 27. hétfő
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Katona tiszteleg a horvát zászló felé fordulva.
Nyitókép: Serhej Calka/Getty Images

Megint iskolákat zártak be bombafenyegetések miatt, egy hete tart a hullám Horvátországban

Infostart / MTI

Továbbra is érkeznek bombafenyegetések Horvátország-szerte, az eddigiek hamisnak bizonyultak.

Több zágrábi, spliti és rijekai iskolát ürítettek ki hétfőn pokolgépes fenyegetések miatt, a horvát rendőrség ellenőrzéseket végez az érintett intézményekben - közölték a hatóságok. A fenyegetések Horvátország-szerte már több mint egy hete tartanak, de eddig minden bejelentés hamisnak bizonyult.

A rendőrség közleménye szerint az oktatási intézmények robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló fenyegető üzeneteket kaptak, ezért a hatóságok a helyszínen megkezdték az épületek átvizsgálását a vonatkozó biztonsági protokollnak megfelelően.

Davor Bozinovic belügyminiszter pénteken úgy nyilatkozott:

a bombafenyegetések egyfajta hibrid hadviselés részét képezhetik.

Hozzátette, hogy a horvát rendőrség több európai ország hatóságaival is együttműködik, mivel a fenyegető üzeneteket feltehetően külföldi szerverekről és domainekről küldték.

A rendőrség hangsúlyozta: minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.

Kezdőlap    Külföld    Megint iskolákat zártak be bombafenyegetések miatt, egy hete tart a hullám Horvátországban

horvátország

zágráb

bombafenyegetés

split

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Fontos, hogy az alakuló ülés napján turisták nem látogathatják az épületet. Ez rendhagyó módon egy szombati nap lesz, és már aznap megszavazhatják Magyar Pétert miniszterelnöknek. A Kossuth téren a Tisza ünneplést hirdetett.
 

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Cseh Tibor András
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Ugrik az OTP, zuhan az Opus

Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Ugrik az OTP, zuhan az Opus

Hétvégén ismét összeomlottak az iráni tárgyalások, miután az amerikai delegáció indulása Pakisztánba az utolsó pillanatokban lett lefújva. Ezt követően többnyire esést hozott a ma reggeli kereskedés Ázsiában, Európában azonban már emelkednek a vezető részvényindexek, emellett pedig a magyar tőzsdén is jó a hangulat, miután újabb fordulat körvonalazódik a közel-keleti konfliktusban. Irán ugyanis váratlanul egy új javaslatot juttatott el az USA-hoz, ami többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Verseny közben halt meg a legendás sakkozó: mi történhetett?

Verseny közben halt meg a legendás sakkozó: mi történhetett?

Matti Uimonen az albániai szenior világbajnokság közben halt meg, halálával régi motorost veszített a nemzetközi sakkélet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 12:56
Nem zavarta a Trump-merényletkísérlet utáni káosz, nyugodtan lopkodta a borokat az asztalokról – videó
2026. április 27. 12:20
Megdőlt a szélrekord Budapesten, de most más idők jönnek
×
×