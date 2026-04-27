Megint iskolákat zártak be bombafenyegetések miatt, egy hete tart a hullám Horvátországban

Több zágrábi, spliti és rijekai iskolát ürítettek ki hétfőn pokolgépes fenyegetések miatt, a horvát rendőrség ellenőrzéseket végez az érintett intézményekben - közölték a hatóságok. A fenyegetések Horvátország-szerte már több mint egy hete tartanak, de eddig minden bejelentés hamisnak bizonyult.

A rendőrség közleménye szerint az oktatási intézmények robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló fenyegető üzeneteket kaptak, ezért a hatóságok a helyszínen megkezdték az épületek átvizsgálását a vonatkozó biztonsági protokollnak megfelelően.

Davor Bozinovic belügyminiszter pénteken úgy nyilatkozott:

a bombafenyegetések egyfajta hibrid hadviselés részét képezhetik.

Hozzátette, hogy a horvát rendőrség több európai ország hatóságaival is együttműködik, mivel a fenyegető üzeneteket feltehetően külföldi szerverekről és domainekről küldték.

A rendőrség hangsúlyozta: minden egyes bejelentést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.