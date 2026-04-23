Újabb bombafenyegetések miatt üríttet ki a rendőrség iskolákat és bevásárlóközpontokat Horvátországban

Splitben és Kastelában több középiskolát kiürítettek, miután e-mailben bejelentés érkezett robbanószerkezetek elhelyezéséről. A spliti rendőrség közlése szerint a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végeznek, az intézmények vezetésével együttműködve.

Karlovac megyében szintén több oktatási intézmény kapott hasonló tartalmú fenyegető üzenetet, ezért a rendőrség átvizsgálást indított az épületekben.

Zágrábban csütörtökön ismét kiürítették az Arena Centar és az Arena Park bevásárlóközpontot bombafenyegetés miatt, az épületeket a rendőrség vizsgálja.

Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az eddigi esetek mindegyike vaklárma volt, ugyanakkor minden bejelentést komolyan kezelnek. Hozzátette, hogy a fenyegetések célja feltehetően a pánikkeltés, és az ilyen cselekmények a lehető legszigorúbb büntetést érdemlik.

A fenyegetések a múlt hét óta folyamatosak, és az ország több városát és megyéjét érintik.

Davor Bozinovic belügyminiszter csütörtökön közölte: az elmúlt napokban mintegy száz bombafenyegetést jelentettek az országban, elsősorban iskolákban és bevásárlóközpontokban. Hozzátette, hogy hasonló bejelentések Szlovéniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is előfordultak.

A miniszter szerint a rendőrség minden egyes bejelentést ellenőrzött, és a robbanóanyag-kereső alakulatok vizsgálatai minden esetben negatív eredménnyel zárultak. Elmondta azt is, hogy a fenyegető üzeneteket hamis e-mail címekről, külföldről küldték, ezért a hatóságok nemzetközi partnerekkel - köztük az Europollal és amerikai ügynökségekkel - működnek együtt az elkövetők azonosítása érdekében.