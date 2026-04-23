Police car in action with blinking light and siren signal at night in the city. Blurred bokeh background, public lighting lamps.
Nyitókép: zozzzzo/Getty Images

Újabb bombafenyegetések miatt üríttet ki a rendőrség iskolákat és bevásárlóközpontokat Horvátországban

Infostart / MTI

Több horvátországi iskolát és bevásárlóközpontot ürítettek ki csütörtökön ismét bombafenyegetések miatt, a rendőrség ellenőrzéseket végez. Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az eddigi bejelentések hamisnak bizonyultak.

Splitben és Kastelában több középiskolát kiürítettek, miután e-mailben bejelentés érkezett robbanószerkezetek elhelyezéséről. A spliti rendőrség közlése szerint a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végeznek, az intézmények vezetésével együttműködve.

Karlovac megyében szintén több oktatási intézmény kapott hasonló tartalmú fenyegető üzenetet, ezért a rendőrség átvizsgálást indított az épületekben.

Zágrábban csütörtökön ismét kiürítették az Arena Centar és az Arena Park bevásárlóközpontot bombafenyegetés miatt, az épületeket a rendőrség vizsgálja.

Radovan Fuchs oktatási miniszter közölte: az eddigi esetek mindegyike vaklárma volt, ugyanakkor minden bejelentést komolyan kezelnek. Hozzátette, hogy a fenyegetések célja feltehetően a pánikkeltés, és az ilyen cselekmények a lehető legszigorúbb büntetést érdemlik.

A fenyegetések a múlt hét óta folyamatosak, és az ország több városát és megyéjét érintik.

Davor Bozinovic belügyminiszter csütörtökön közölte: az elmúlt napokban mintegy száz bombafenyegetést jelentettek az országban, elsősorban iskolákban és bevásárlóközpontokban. Hozzátette, hogy hasonló bejelentések Szlovéniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is előfordultak.

A miniszter szerint a rendőrség minden egyes bejelentést ellenőrzött, és a robbanóanyag-kereső alakulatok vizsgálatai minden esetben negatív eredménnyel zárultak. Elmondta azt is, hogy a fenyegető üzeneteket hamis e-mail címekről, külföldről küldték, ezért a hatóságok nemzetközi partnerekkel - köztük az Europollal és amerikai ügynökségekkel - működnek együtt az elkövetők azonosítása érdekében.

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Velkey György László tavaly szeptember óta Magyar Péter kabinetfőnöke, ő készíti elő számára az információkat, találkozókat, háttéranyagokat, segíti a döntések előkészítését.
 

Megakadt a Tisza-rali, a választások óta nem volt ilyen gyenge a forint

Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azóta sem tudott érdemben erősödni.

Körmüket rágják a spanyolok: megsérült a legnagyobb sztárjuk, kihagyhatja a világbajnokságot?

Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatott tagjaként.

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

