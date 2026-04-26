2026. április 26. vasárnap Ervin
WASHINGTON, DC - APRIL 25: White House Press Secretary Karoline Leavitt, First Lady Melania Trump and U.S. President Donald Trump attend of the annual White House Correspondents Association Dinner April 25, 2026 in Washington, DC. The president is making his first appearance at the event which he has shunned in the past. (Photo by Nathan Howard/Getty Images)
Nyitókép: Nathan Howard

Beteg ember, aki gonoszul nézett ki - megszólalt Donald Trump a merényletkísérlet után

Biztonságban van Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump, miután szombat este egy fegyveres támadó tüzet nyitott a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének (WHCA) éves gálavacsoráján. Az incidens során a Titkosszolgálat egyik ügynöke megsebesült, a támadót pedig letartóztatták.

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés a Washington Hilton szálloda alagsori báltermének bejáratánál, egy biztonsági ellenőrzőpont közelében történt. Egy több fegyverrel – köztük egy vadászpuskával – felszerelt férfi megpróbált áttörni az ellenőrzésen, majd tüzet nyitott az őrségre. Az egyik ügynököt lövés érte, az életét a golyóálló mellénye mentette meg; az FBI tájékoztatása szerint állapota kielégítő. Erről az Infostarton már beszámoltunk.

A bálteremben tartózkodó 2600 vendég, köztük a kormány tagjai – Marco Rubio külügyminiszter, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter – a lövések hallatán a földre vetették magukat vagy fedezékbe vonultak. A titkosszolgálat emberei azonnal kimenekítették az elnöki párt és a kabinet tagjait a helyszínről.

Donald Trump reakciója és a támadó leírása

Az elnök nem sokkal az események után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót, ahol „beteg embernek” nevezte a támadót, és méltatta az ügynökök bátorságát - tudósított a Reuters.

Trump elmondta, hogy a gyanúsított „elég gonoszul nézett ki”, amikor a földre teperték, és a biztonsági kamerák felvételei alapján a férfi rendkívül gyorsan mozgott a támadás pillanatában.

Az elnök a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy a félbeszakadt vacsorát 30 napon belül pótolni tudják.

Hangsúlyozta, hogy az incidens ellenére folytatni kívánta volna a programot, de a biztonsági protokoll miatt erre nem volt lehetőség.

A nyomozás és a gyanúsított

A szövetségi hatóságok elsődleges véleménye szerint a merénylő „magányos farkas”, aki egyedül cselekedett.

A fegyveres kaliforniai otthonában a szövetségi ügynökök már razziát is tartottak. Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivője megerősítette, hogy átfogó vizsgálat indult a biztonsági zóna megsértésének körülményeiről.

Korábbi merényletek

A szombati eset már a harmadik közvetlen támadás Donald Trump ellen 2024 júliusa óta. Két évvel ezelőtt a pennsylvaniai Butlerben egy kampánygyűlésen sebesítették meg a fülén, később pedig egy floridai golfpályán hiúsítottak meg egy ellene irányuló támadást.

Különös történelmi egybeesés, hogy a mostani lövöldözés helyszíne, a Washington Hilton ugyanaz a szálloda, ahol 1981-ben Ronald Reagan elnök ellen követtek el merényletet.

Miközben Orbán Viktor menekül a felelősségvállalás elől, a háttérben zajlik az ország elhagyásának előkészítése és a lopott vagyonok kimenekítése - mondta a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
 

Nehéz helyzetbe került az Audi a világ legnagyobb autópiacán, Kínában, ahol a német prémiumgyártó korábban évtizedeken át az egyik legerősebb külföldi márkának számított. A vállalat sorozatban a harmadik évét zárhatja csökkenő kínai eladásokkal, miközben olyan helyi szereplők erősödtek meg látványosan, mint a BYD, a Geely, vagy éppen a telefonjairól ismert Xiaomi. Az Audi problémái jól mutatják, mekkorát fordult a világ a kínai autópiacon, ahol a német gyártók korábbi technológiai fölénye szép lassan elkezdett eltűnni. Még a héten bemutatott új AUDI E7X SUV is a helyi partnerek technológiáját használja, ami jelentős irányváltás egy olyan márka számára, amelynek identitása hosszú éveken át a német mérnöki tudásra épült.

Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor félreértéseken keresztül ismerte meg a társadalom.

Man, 31, to be charged in shooting had multiple weapons and was a "lone actor", police say, after president rushed out of event.

