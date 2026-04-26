Beteg ember, aki gonoszul nézett ki - megszólalt Donald Trump a merényletkísérlet után

A hatóságok tájékoztatása szerint a lövöldözés a Washington Hilton szálloda alagsori báltermének bejáratánál, egy biztonsági ellenőrzőpont közelében történt. Egy több fegyverrel – köztük egy vadászpuskával – felszerelt férfi megpróbált áttörni az ellenőrzésen, majd tüzet nyitott az őrségre. Az egyik ügynököt lövés érte, az életét a golyóálló mellénye mentette meg; az FBI tájékoztatása szerint állapota kielégítő. Erről az Infostarton már beszámoltunk.

A bálteremben tartózkodó 2600 vendég, köztük a kormány tagjai – Marco Rubio külügyminiszter, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter – a lövések hallatán a földre vetették magukat vagy fedezékbe vonultak. A titkosszolgálat emberei azonnal kimenekítették az elnöki párt és a kabinet tagjait a helyszínről.

Donald Trump reakciója és a támadó leírása

Az elnök nem sokkal az események után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót, ahol „beteg embernek” nevezte a támadót, és méltatta az ügynökök bátorságát - tudósított a Reuters.

Trump elmondta, hogy a gyanúsított „elég gonoszul nézett ki”, amikor a földre teperték, és a biztonsági kamerák felvételei alapján a férfi rendkívül gyorsan mozgott a támadás pillanatában.

Az elnök a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy a félbeszakadt vacsorát 30 napon belül pótolni tudják.

Hangsúlyozta, hogy az incidens ellenére folytatni kívánta volna a programot, de a biztonsági protokoll miatt erre nem volt lehetőség.

A nyomozás és a gyanúsított

A szövetségi hatóságok elsődleges véleménye szerint a merénylő „magányos farkas”, aki egyedül cselekedett.

A fegyveres kaliforniai otthonában a szövetségi ügynökök már razziát is tartottak. Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivője megerősítette, hogy átfogó vizsgálat indult a biztonsági zóna megsértésének körülményeiről.

Korábbi merényletek

A szombati eset már a harmadik közvetlen támadás Donald Trump ellen 2024 júliusa óta. Két évvel ezelőtt a pennsylvaniai Butlerben egy kampánygyűlésen sebesítették meg a fülén, később pedig egy floridai golfpályán hiúsítottak meg egy ellene irányuló támadást.

Különös történelmi egybeesés, hogy a mostani lövöldözés helyszíne, a Washington Hilton ugyanaz a szálloda, ahol 1981-ben Ronald Reagan elnök ellen követtek el merényletet.