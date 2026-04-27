Mint arról az Infostart is beszámolt, újabb merényletkísérlet történt Donald Trump amerikai elnök ellen, melynek során egy több fegyverrel is felfegyverkezett támadó tüzet nyitott az elnök részvételével tartott díszvacsora helyszínén, egy washingtoni szálloda bálterménél.

A lövöldözés a szomszédos teremben tört ki, a titkosszolgálat emberi hozzáláttak az elnök és a politikusok kimentéséhez, miközben a vacsoravendégek vagy az asztalok alá bújtak félelmükben, vagy szintén kimenekültek bálteremből.

Azonban nem mindenki tett így – írja az Index. A The New York Post közölt egy olyan videót, amelyen egy szőrmebundába öltözött, elegáns nőalak elkezdi összegyűjteni az asztalon maradt boros és pezsgős üvegeket, majd elteszi őket:

So, there you have press members STEALING wine bottles: this is who the press is!

Repugnant! pic.twitter.com/IlLlmdciXV — TeslaBoomerPapa (@TeslaBoomerPapa) April 26, 2026

A lap szerint a tolvajt még nem azonosították, és az sem teljesen biztos, hogy egy, az eseményen megjelenő újságítótól van szó.

De ugyancsak felkapottá vált az a videó is, amelyen a felfordulás közepette egy ősz hajú titkosszolgálati ügynök, akit Michael Glantz néven azonosítottak, békésen fogyasztja a salátáját az asztalnál ülve: