2026. április 27. hétfő Zita
Valaki fehérbort tölt sorba rakott poharakba.
Nyitókép: Unsplash

Nem zavarta a Trump-merényletkísérlet utáni káosz, nyugodtan lopkodta a borokat az asztalokról – videó

ELŐZMÉNYEK

Nem mindenki gondolta úgy, hogy a lövöldözés kitörésekor a legjobb döntés menekülni vagy az asztalok alá bújni: egy hölgy nem csak az alkalmat ragadta meg, hanem több palack ital nyakát is. Az egészet biztonsági kamera rögzítette.

Mint arról az Infostart is beszámolt, újabb merényletkísérlet történt Donald Trump amerikai elnök ellen, melynek során egy több fegyverrel is felfegyverkezett támadó tüzet nyitott az elnök részvételével tartott díszvacsora helyszínén, egy washingtoni szálloda bálterménél.

A lövöldözés a szomszédos teremben tört ki, a titkosszolgálat emberi hozzáláttak az elnök és a politikusok kimentéséhez, miközben a vacsoravendégek vagy az asztalok alá bújtak félelmükben, vagy szintén kimenekültek bálteremből.

Azonban nem mindenki tett így – írja az Index. A The New York Post közölt egy olyan videót, amelyen egy szőrmebundába öltözött, elegáns nőalak elkezdi összegyűjteni az asztalon maradt boros és pezsgős üvegeket, majd elteszi őket:

A lap szerint a tolvajt még nem azonosították, és az sem teljesen biztos, hogy egy, az eseményen megjelenő újságítótól van szó.

De ugyancsak felkapottá vált az a videó is, amelyen a felfordulás közepette egy ősz hajú titkosszolgálati ügynök, akit Michael Glantz néven azonosítottak, békésen fogyasztja a salátáját az asztalnál ülve:

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

Fontos, hogy az alakuló ülés napján turisták nem látogathatják az épületet. Ez rendhagyó módon egy szombati nap lesz, és már aznap megszavazhatják Magyar Pétert miniszterelnöknek. A Kossuth téren a Tisza ünneplést hirdetett.
 

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek, aki rögtön reagált is rá

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Újabb fideszes sztárpolitikus mondott le mandátumáról

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Ugrik az OTP, zuhan az Opus

Újabb fordulat körvonalazódik Iránban - Ugrik az OTP, zuhan az Opus

Hétvégén ismét összeomlottak az iráni tárgyalások, miután az amerikai delegáció indulása Pakisztánba az utolsó pillanatokban lett lefújva. Ezt követően többnyire esést hozott a ma reggeli kereskedés Ázsiában, Európában azonban már emelkednek a vezető részvényindexek, emellett pedig a magyar tőzsdén is jó a hangulat, miután újabb fordulat körvonalazódik a közel-keleti konfliktusban. Irán ugyanis váratlanul egy új javaslatot juttatott el az USA-hoz, ami többek között a Hormuzi-szoros megnyitását és a háború lezárását kezdeményezi.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Verseny közben halt meg a legendás sakkozó: mi történhetett?

Verseny közben halt meg a legendás sakkozó: mi történhetett?

Matti Uimonen az albániai szenior világbajnokság közben halt meg, halálával régi motorost veszített a nemzetközi sakkélet.

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

Trump says he 'wasn't worried' during shooting, with suspect due to appear in court

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn’t worried. I understand life. We live in a crazy world."

