Elítélték Donald Trump merénylőjét

Életfogytiglani börtönre ítélték szerdán Ryan Routh-t, aki 2024 szeptemberében, két hónappal az elnökválasztás előtt megkísérelte megölni Donald Trump amerikai elnököt egy floridai golfpályán.

Egy floridai esküdtszék öt vádpontban találta bűnösnek az 59 éves férfit, ezek egyike volt az „egyik elnökjelölt elleni” emberölési kísérlet.

A férfit azzal vádolták, hogy egy floridai golfpálya közelében egy félautomata fegyverrel elrejtőzve próbálta meg kioltani Trump életét. Az elnök biztonságáért felelős Titkosszolgálat ügynökei fedezték fel a golfozó Trumptól néhány méterre a bozótban rejtőző férfit. Routh a fegyverét hátrahagyva elmenekült, de később elfogták.

A bíróságon bemutatott bizonyítékok szerint Routh-nál hat mobiltelefon volt, és álnevekkel próbálta meg eltitkolni a személyazonosságát. Az ügyészek szerint a incidens napján majdnem tíz órán át várt a sűrű bozótban. A nyomozók a helyszínen találtak egy félautomata karabélyt, két zsákot golyóálló mellényekhez használt fémlemezekkel és a golfpályára irányított kamerát.

A merénylőt, aki a letartóztatásakor hawaii lakos volt, előzőleg pedig Észak-Karolinában élt, háromrendbeli engedély nélküli fegyvertartás, illetve (letartóztatásakor) szövetségi rendőr akadályoztatásának vádjában is bűnösnek találtak.

John Shipley ügyész az esküdteknek azt mondta, hogy Routh összeesküvése „alaposan kidolgozott és halálosan komoly” volt. Hozzátette, hogy a titkosszolgálat beavatkozása nélkül Donald Trump már nem élne.

Az ítélethirdetés után a férfi egy golyóstollal megpróbálta megszúrni magát, de a felügyelők megakadályozták ebben.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán üdvözölte az ítéletet. „Ez ördögi férfi volt ördögi szándékkal, de elkapták” – írta.

Ez nem az a hírhedt eset, amikor 2024. július 13-án Donald Trump túlélt egy merényletet, miután meglőtték a jobb fülét egy kampányeseményen Butler közelében, Pennsylvania államban. A 20 éves Thomas Matthew Crooks egy háztetőről lőtt a volt elnökre, egy AR–15 típusú félautomata fegyverrel, mielőtt a titkosszolgálat lelőtte volna. Miután meglőtték, Trump lebukott a pódium mögé és szinte azonnal körülvették őt a titkosszolgálat emberei. Ezt követően felállt, a füle vérzett, többször is magasba emelte öklét és követői felé kiabált, mielőtt elvitték a színpadról.