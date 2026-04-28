Kis-Benedek József: több ügynök kellett volna Donald Trump védelmére

Helyi idő szerint szombat este merényletet kíséreltek elkövetni a washingtoni Hilton Hotel báltermében az Egyesült Államok elnöke ellen, aki az alelnökkel közösen vett részt a fehér házi tudósítók díszvacsoráján. A történtekről Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő mondta el a meglátásait az InfoRádióban. A címzetes egyetemi tanár úgy fogalmazott, maga a program „laza” volt, de az elnök és az alelnök védelme szempontjából semmilyen eseményt sem lehet lazán venni.

Az MTA doktora szerint szigorúbban is vehették volna az intézkedéseket, különösen a külső védelemben. Mint mondta, a bálteremtől kicsit távolabb biztonsági kaput kellett volna felállítani a jelenlévő személyek ellenőrzésre. Úgy véli, ha ez megtörtént volna, akkor fegyveres személy nem jutott volna be a díszvacsorának otthont adó épületbe.

Az elkövető azonban bejutott az épületbe, majd „őrült sebességgel futott, és megpróbálta áttörni a védelmet”, szerencsére a bálterembe már nem tudott bejutni. Kis-Benedek József szerint jobban kellett volna védeni a területet. Azt valószínűsíti, hogy

a mulasztások miatt vizsgálatot indítanak a szombat este szolgálatot teljesítő titkosügynökök körében, akik megkapták a biztosítási feladatokat, illetve előkészítették a védelmet.

A teremben lévő titkosügynökökről viszont azt mondta a szakértő, hogy nagyon gyorsan cselekedtek, és „igyekeztek olyan helyzetet teremteni, hogy az elnök, az alelnök, családjuk és az adminisztráció tagjai védettek legyenek”.

A támadónak ugyanakkor esélye sem volt arra, hogy bejusson abba a terembe, ahol az Egyesült Államok elnöke és alelnöke is tartózkodott. A címzetes egyetemi tanár hozzátette:

a belső biztosítás összességében jól működött, „azonnal léptek”, és megfosztották a támadót attól a lehetőségtől, hogy közelebb kerüljön az elnökhöz.

Mint fogalmazott, ilyen esetben attól függ, hogy milyen sorrendben menekítik ki az embereket, hogy kihez férnek hozzá a leggyorsabban. Jelen esetben először J. D. Vance alelnököt vitték ki a bálteremből, amiből Kis-Benedek József arra következtet, hogy főleg ő lehetett olyan helyzetben, hogy nagyobb baja eshetett volna a támadás során.

April 26, 2026

Ezen körülmények pontos leírására azonban ismerni kellene, milyen volt a közelbiztosítás megszervezése, ezt azonban általában nem szokták nyilvánosságra hozni. „Lehet, hogy ebben az esetben – különösen amikor a két fővezető jelen van – több embert kellett volna a helyiségben elhelyezni” – jegyezte meg a biztonságpolitikai szakértő.

A lövöldözésben egy titkos ügynök könnyebben megsérült, a támadót pedig élve fogták el, ám azt egyelőre nem lehet tudni, hogy magányos merénylő volt-e.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.